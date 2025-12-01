Cirurgia de urgência a Marcelo correu bem, Presidente já está acordado

A cirurgia de urgência realizada esta segunda-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Hospital de São João, no Porto, terminou com sucesso e sem complicações. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. "A intervenção cirúrgica a que foi submetido o Presidente da República já terminou e correu bem. O Presidente da República já está acordado e bem disposto", informou a Presidência da República.

Em declarações aos jornalistas, a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Maria João Batista, explicou que “era importante ter sido operado já neste momento”, acrescentando que a decisão médica foi “determinante” para evitar complicações mais graves. “A cirurgia já terminou, correu bem. O senhor Presidente já acordou, está bem-disposto e fez questão ele próprio de dizer que correu tudo bem”, afirmou.

A responsável hospitalar indicou ainda que a intervenção durou cerca de uma hora e meia e que o internamento deverá prolongar-se por dois dias, dependendo da recuperação. A cirurgiã Elisabete Barbosa, que participou na operação, confirmou a urgência do procedimento, explicando que “a hérnia estava encarcerada” e, caso não tivesse sido tratada a tempo, poderia ter sido necessário remover parte do intestino. “Foi mesmo determinante porque, se tivesse decorrido mais tempo, teríamos que fazer uma resseção intestinal, que felizmente não foi necessária”, explicou.

Nos próximos dias, o Presidente terá de manter repouso absoluto e evitar esforços, estando previsto que possa retomar a normalidade dentro de duas semanas. Segundo a equipa médica, a situação poderá repetir-se, mas não está relacionada com intervenções anteriores. O chefe da Casa Civil, que acompanhou a declaração dos responsáveis clínicos, garantiu que Marcelo está clinicamente capaz e continua a exercer funções, embora a agenda tenha sido suspensa temporariamente. A reorganização dos compromissos será feita de acordo com a evolução da recuperação.