Cirurgia de urgência a Marcelo correu bem, Presidente já está acordado

01 dez, 2025 - 23:57 • Fábio Monteiro
A cirurgia de urgência realizada esta segunda-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Hospital de São João, no Porto, terminou com sucesso e sem complicações.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
"A intervenção cirúrgica a que foi submetido o
Presidente da República já terminou e correu bem. O Presidente da República já
está acordado e bem disposto", informou a Presidência da República.
Em declarações aos jornalistas, a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Maria João Batista, explicou que “era importante ter sido operado já neste momento”, acrescentando que a decisão médica foi “determinante” para evitar complicações mais graves.
“A cirurgia já terminou, correu bem. O senhor Presidente já acordou, está bem-disposto e fez questão ele próprio de dizer que correu tudo bem”, afirmou.
A hérnia encarcerada é uma urgência médica em que (...)
A responsável hospitalar indicou ainda que a intervenção durou cerca de uma hora e meia e que o internamento deverá prolongar-se por dois dias, dependendo da recuperação.
A cirurgiã Elisabete Barbosa, que participou na operação, confirmou a urgência do procedimento, explicando que “a hérnia estava encarcerada” e, caso não tivesse sido tratada a tempo, poderia ter sido necessário remover parte do intestino.
“Foi mesmo determinante porque, se tivesse decorrido mais tempo, teríamos que fazer uma resseção intestinal, que felizmente não foi necessária”, explicou.
A cirurgia desta segunda-feira no Porto é a quarta(...)
Nos próximos dias, o Presidente terá de manter repouso absoluto e evitar esforços, estando previsto que possa retomar a normalidade dentro de duas semanas. Segundo a equipa médica, a situação poderá repetir-se, mas não está relacionada com intervenções anteriores.
O chefe da Casa Civil, que acompanhou a declaração dos responsáveis clínicos, garantiu que Marcelo está clinicamente capaz e continua a exercer funções, embora a agenda tenha sido suspensa temporariamente. A reorganização dos compromissos será feita de acordo com a evolução da recuperação.
Marcelo Rebelo de Sousa foi internado esta segunda(...)
“O senhor Presidente já queria discutir isso agora. Acho que consegui convencê-lo a deixar para amanhã”, afirmou.
Marcelo deu entrada no Hospital Universitário de São João, no Porto, ao final da tarde, após sentir-se indisposto na sequência de uma paragem de digestão. Tinha estado em Amarante para assistir às exéquias do engenheiro António Mota.
Segundo nota oficial, antes de regressar a Lisboa, os médicos da Presidência decidiram realizar exames médicos complementares no hospital portuense. Foi durante essa avaliação que se detetou a necessidade de uma cirurgia urgente.