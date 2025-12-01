Ouvir
Cirurgia de urgência a Marcelo correu bem, Presidente já está acordado

01 dez, 2025 - 23:57 • Fábio Monteiro

A cirurgia de urgência a que Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido terminou sem complicações. O Presidente da República já se encontra acordado e bem-disposto, segundo nota oficial.

A cirurgia de urgência realizada esta segunda-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Hospital de São João, no Porto, terminou com sucesso e sem complicações.

"A intervenção cirúrgica a que foi submetido o Presidente da República já terminou e correu bem. O Presidente da República já está acordado e bem disposto", informou a Presidência da República.

Em declarações aos jornalistas, a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Maria João Batista, explicou que “era importante ter sido operado já neste momento”, acrescentando que a decisão médica foi “determinante” para evitar complicações mais graves.

“A cirurgia já terminou, correu bem. O senhor Presidente já acordou, está bem-disposto e fez questão ele próprio de dizer que correu tudo bem”, afirmou.

O que é uma hérnia encarcerada?

A responsável hospitalar indicou ainda que a intervenção durou cerca de uma hora e meia e que o internamento deverá prolongar-se por dois dias, dependendo da recuperação.

A cirurgiã Elisabete Barbosa, que participou na operação, confirmou a urgência do procedimento, explicando que “a hérnia estava encarcerada” e, caso não tivesse sido tratada a tempo, poderia ter sido necessário remover parte do intestino.

“Foi mesmo determinante porque, se tivesse decorrido mais tempo, teríamos que fazer uma resseção intestinal, que felizmente não foi necessária”, explicou.

Marcelo soma quatro cirurgias desde que chegou a Belém

Nos próximos dias, o Presidente terá de manter repouso absoluto e evitar esforços, estando previsto que possa retomar a normalidade dentro de duas semanas. Segundo a equipa médica, a situação poderá repetir-se, mas não está relacionada com intervenções anteriores.

O chefe da Casa Civil, que acompanhou a declaração dos responsáveis clínicos, garantiu que Marcelo está clinicamente capaz e continua a exercer funções, embora a agenda tenha sido suspensa temporariamente. A reorganização dos compromissos será feita de acordo com a evolução da recuperação.

Marcelo. Cirurgia de risco "relativamente baixo”

“O senhor Presidente já queria discutir isso agora. Acho que consegui convencê-lo a deixar para amanhã”, afirmou.

Marcelo deu entrada no Hospital Universitário de São João, no Porto, ao final da tarde, após sentir-se indisposto na sequência de uma paragem de digestão. Tinha estado em Amarante para assistir às exéquias do engenheiro António Mota.

Segundo nota oficial, antes de regressar a Lisboa, os médicos da Presidência decidiram realizar exames médicos complementares no hospital portuense. Foi durante essa avaliação que se detetou a necessidade de uma cirurgia urgente.

