Gouveia e Melo defende que chefe de Estado deve "equilibrar o sistema"

01 dez, 2025 - 20:56 • Lusa

Henrique Gouveia e Melo defendeu que o Presidente da República deve promover estabilidade governativa, sem abdicar da exigência. O candidato visitou hoje a Wonderland Lisboa, onde comentou também temas internacionais e questões de defesa.

O candidato presidencial Gouveia e Melo defendeu esta segunda-feira que o chefe de Estado deve "ajudar o Governo a ter estabilidade", mas sendo "exigente com a governação", considerando que tem como papel moderar e "equilibrar o sistema".

Henrique Gouveia e Melo visitou hoje a Wonderland Lisboa, um mercado de Natal na zona do Parque Eduardo VII, no qual foi cumprimentado por várias pessoas, recebeu algumas promessas de voto, tirou fotografias e até disparou uns "tirinhos" numa das bancas, onde aprendeu que o truque para derrubar as latas era disparar não para o meio, mas para cima.

No final, questionado pelos jornalistas se estava mais habituado a disparar para o centro, respondeu, em tom bem-disposto, que está "mais habituado a tentar levar o país para cima" e "para sair das fronteiras em que está".

Já à pergunta sobre como se deve posicionar o próximo chefe de Estado em relação ao Governo PSD/CDS-PP, defendeu que deve ajudar o executivo "a ter a estabilidade suficiente e as condições suficientes para governar e, simultaneamente, deve ser exigente com a própria governação".

"Se fizer essas duas coisas, por um lado, permite a estabilidade e o desenvolvimento do país, mas, por outro, faz um papel importante em representação de todos os portugueses, que é ser exigente com a governação", disse.

Gouveia e Melo deu o exemplo concreto dos incêndios deste verão, em que considerou existir, num momento inicial, "um desfasamento entre as preocupações da elite dirigente partidária e o que estava a acontecer no terreno".

"Eu alertei para esse desfasamento e esse alerta foi suficiente para que se reconsiderasse a situação e o Governo reagiu, e reagiu bem. Muitas das vezes, o que a Presidência tem que fazer é usar a sua palavra e o exercício dessa palavra com moderação, mas com significado nos momentos certos", afirmou.

Questionado se tem mais condições para o fazer do que os seus adversários, Gouveia e Melo não se referiu a qualquer candidato em particular, mas frisou que "o Presidente é um moderador do sistema e deve equilibrar o sistema".

"Por não ter lógicas político-partidárias, tudo o que farei é no sentido do Estado e dos interesses nacionais, porque não vou participar em nenhuma lógica de que 'é preciso ganhar o poder neste momento' ou 'é preciso prejudicar a governação neste momento'", avisou, embora salientando que o papel dos partidos é muito importante.

O almirante na reserva e ex-chefe do Estado-Maior da Armada foi ainda questionado sobre como vê um possível acordo de paz para a Ucrânia, defendendo que, na resolução deste conflito, se joga "muito do futuro da Europa".

"Todos nós devemos estar preocupados, concentrados e focados em ajudar os ucranianos a terem não só um acordo digno, como um acordo que permita estabilizar a Europa para um período prolongado. Se não, é uma questão de tempo, teremos outro tipo de iniciativas e de tentativas noutras geografias, que poderão afetar diretamente a Europa, a NATO, e criar uma reação que para todos nós é indesejável", avisou.

Questionado se não está afastada a possibilidade de jovens portugueses terem de combater numa guerra, respondeu: "Nenhum responsável nacional ou político deseja que os jovens portugueses tenham de combater. Fazemos e faremos tudo, qualquer um de nós, para evitar isso".

No entanto, alertou que "o medo ou a falta de coragem para tomar atitudes que permitam criar a dissuasão suficiente" pode ser prejudicial, dizendo que "a melhor forma de prevenir o conflito é estar pronto".

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026 e anunciaram-se como candidatos, entre outros, António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD e CDS-PP).

