Gouveia e Melo destaca papel dos emigrantes como "postos avançados" da cultura portuguesa

O candidato às eleições presidenciais Gouveia e Melo destacou hoje o papel dos emigrantes como "postos avançados da cultura portuguesa" e das "relações de Portugal com os outros povos", no segundo e último dia de uma visita a França.

Gouveia e Melo, que passou dois dias em França em encontros com membros da comunidade portuguesa no país, disse, em declarações à agência Lusa, que Portugal deve ser "mais aberto, olhar para além do seu território e integrar verdadeiramente as suas comunidades no estrangeiro".

O candidato visitou um mercado de produtos de Portugal e uma pastelaria fundada por emigrantes portugueses, potenciais eleitores a quem deixou a garantia de que se for eleito fará tudo "o que estiver ao alcance para aproximar mais a comunidade da sua terra de origem".

Hoje, o candidato jantou com uma centena de pessoas da diáspora portuguesa em França.

À Lusa explicou que tem como objetivo "potenciar uma economia mais aberta", usando também as comunidades portuguesas como "pontas de lança de Portugal nos países onde vivem".

Para Gouveia e Melo, os emigrantes portugueses "são postos avançados da cultura portuguesa e das relações com outros povos".

O almirante fez questão de indicar que, segundo ele, "não há portugueses de primeira, segunda, terceira zona" e que Portugal é "muito maior do que o seu território".