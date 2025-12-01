Ouvir
​Greve geral. Governo afasta (para já) requisição civil

01 dez, 2025 - 16:51 • Redação

CGTP e UGT marcaram greve geral para 11 de dezembro. Várias estruturas sindicais têm vindo a manifestar adesão a este dia de paralisação.

A ministra do Trabalho garante que não está prevista, para já, requisição civil na greve geral do próximo dia 11 de dezembro.

Rosário Palma Ramalho avisa, contudo, que os serviços mínimos são para cumprir.

“Não prevemos neste momento que haja requisição civil. Não podemos prever, a priori, não é possível no nosso ordenamento jurídico. Esperamos que o cumprimento dos serviços mínimos torne absolutamente desnecessária qualquer requisição civil”, disse a governante, em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

Maria do Rosário Palma Ramalho criticou também o que considerou ser a índole da greve geral convocada para 11 de dezembro, uma quinta-feira.

"Já estamos todos um bocadinho cansados de greves por razões políticas", comentou, rejeitando que a proposta do Governo seja fechada e que não possa acolher contributos de todos os parceiros sociais, incluindo a central sindical.

