Histórico militante do PCP Manuel Pedro morre aos 94 anos

O resistente antifascista e militante do PCP Manuel Pedro morreu aos 94 anos, informou esta segunda-feira o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português, em comunicado.

Nascido em Lisboa a 19 de Agosto de 1931, Manuel Pedro era membro do PCP desde 1956, tendo entrado para os quadros de funcionários do PCP em maio de 1959. Esteve preso por três vezes, tendo totalizado 11 anos de prisão.

"Em todas elas enfrentou com grande coragem o embate com os esbirros da PIDE [Polícia Internacional e de Defesa do Estado]", salientou o partido, que informou da sua morte "com profunda mágoa e tristeza", transmitindo "às suas filhas, netas e bisnetos as suas sentidas condolências".

O corpo de Manuel Pedro vai estar esta segunda-feira em câmara ardente, a partir das 17h30, na capela da Boa Hora, na Ajuda, em Lisboa, e o funeral realiza-se na terça-feira, 2 de dezembro, saindo pelas 13h30 para o cemitério de Barcarena, onde será cremado pelas 14h40.

11 anos de prisão, liberdade do Forte de Peniche em 1974

Manuel Pedro foi um dos fundadores e dirigente do Cineclube Imagem e fez parte da delegação de jovens portugueses ao 6.º Festival Internacional da Juventude e dos Estudantes em Moscovo, em 1957.

Foi preso pela primeira vez em 1958, quando era empregado de seguros, e pela segunda vez em 1959, já nos quadros de funcionários do PCP.

Enquanto funcionário clandestino foi responsável pelo Setor do Baixo-Ribatejo, membro da Direcção Regional de Lisboa e do Comité Local de Lisboa até à sua última prisão, em maio de 1969.

"Ao longo da sua vida de revolucionário teve sempre a seu lado a sua companheira Maria Júlia. Com ela compartilhou a vida clandestina, as agruras da repressão fascista, da prisão e a separação das filhas", realçou o partido.

Manuel Pedro foi libertado do Forte de Peniche em 27 de abril de 1974, dois dias após a Revolução do 25 de Abril, assumindo de imediato tarefas na Organização Regional de Lisboa.

Foi ainda membro do Comité Central do PCP de 1974 até 1988 e, segundo a mesma nota, "enquanto lhe foi fisicamente possível, desempenhou tarefas junto dos organismo executivos do Comité Central".

Manuel Pedro tem dois livros editados sobre a sua experiência de vida e militância: "Sonhos de Poeta, Vida de Revolucionário" e "Resistentes".

"Com uma vida entregue ao partido, ao seu ideal e projeto, Manuel Pedro é um exemplo de coragem, frontalidade e firmeza, exemplo de militante inteiramente dedicado aos interesses dos trabalhadores e do povo, na luta diária por um Portugal democrático, tendo sempre presente a construção do socialismo e do comunismo", sublinhou o PCP.