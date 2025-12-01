Ouvir
Marcelo. Cirurgia de risco "relativamente baixo”

01 dez, 2025 - 23:18 • Fábio Monteiro

Marcelo Rebelo de Sousa foi internado esta segunda-feira no Hospital de São João, no Porto, para ser operado a uma hérnia encarcerada. A cirurgia tem baixo risco e o Presidente está “bem” e “animado”.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa está a ser submetido esta segunda-feira à noite a uma cirurgia no Hospital de São João, no Porto, após ter sido diagnosticado com uma hérnia encarcerada.

A presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São João, Maria João Baptista, confirmou que o chefe de Estado está estável e será operado por precaução, considerando o diagnóstico e o seu historial clínico.

"Estamos a falar de uma cirúrgia urgente, não emergente. O Presidente está muito bem disposto", disse Maria João Batista, presidente do Conselho de Administração do Hospital, em declarações aos jornalistas.

A cirurgia tem um risco considerado "relativamente baixo, quer o risco cirúrgico, quer anestésico", sendo previsível uma recuperação sem complicações.

A mesma responsável lembrou que esta não é a primeira vez que Marcelo é operado a uma hérnia semelhante, o que pesou na decisão de avançar de imediato com a intervenção.

"Temos que ter noção de que é uma cirurgia, uma anestesia, em alguém que já teve procedimentos semelhantes e, como é evidente, a equipa vai ter todo o rigor e cuidados a um paciente com esta tipologia", sublinhou Maria João Baptista.

