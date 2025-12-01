Marcelo está a ser operado de urgência a hérnia encarcerada

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser submetido a uma cirurgia de urgência no Hospital Universitário de São João, no Porto, devido a uma hérnia encarcerada detetada após exames médicos realizados esta segunda-feira.

A cirurgia deverá durar cerca de hora e meia.

"Estamos a falar de uma cirúrgia urgente, não emergente. O Presidente está muito bem disposto", disse Maria João Batista, presidente do Conselho de Administração do Hospital, em declarações aos jornalistas.



Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido ao fim da tarde no Hospital Universitário de São João, no Porto, após se ter sentido indisposto.



De acordo com uma nota oficial da Presidência, o mal-estar ocorreu “na sequência de uma paragem de digestão”, quando Marcelo regressava de Amarante, depois de ter estado presente nas exéquias do engenheiro António Mota.

“Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do Serviço Nacional de Saúde”, refere o comunicado.

A Renascença sabe que primeiro-ministro Luís Montenegro já falou com Marcelo e está acompanhar a situação.



Esta não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa é internado durante o exercício do cargo. No final de 2021, foi operado a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Desde que chegou a Belém, em 2016, o Presidente já foi sujeito a outras duas intervenções cirúrgicas: foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, a 28 de dezembro de 2018, no Hospital Curry Cabral, e submetido a um cateterismo cardíaco programado a 30 de outubro de 2019, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.