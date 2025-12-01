Marcelo soma quatro cirurgias desde que chegou a Belém

01 dez, 2025 - 22:02 • Fábio Monteiro
A operação a uma hérnia encarcerada, esta segunda-feira, no Hospital de São João, no Porto, representa a quarta intervenção cirúrgica de Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu a Presidência da República em 2016.
O chefe de Estado foi hospitalizado esta tarde, após sentir-se indisposto no regresso de Amarante, onde esteve nas exéquias do empresário António Mota. Os exames médicos revelaram a necessidade de uma cirurgia urgente, motivada por uma hérnia encarcerada.
A mais recente cirurgia soma-se a três intervenções anteriores: a última tinha ocorrido no final de 2021, quando Marcelo foi operado a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.
Marcelo Rebelo de Sousa foi hospitalizado esta seg(...)
Três anos antes, em dezembro de 2017, o Presidente foi operado de urgência a uma hérnia umbilical no Hospital Curry Cabral, também em Lisboa.
Entre essas duas cirurgias, Marcelo foi ainda sujeito a um cateterismo cardíaco programado, realizado a 30 de outubro de 2019 no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.
Em 2023, Marcelo desmaiou durante uma cerimónia na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, na Caparica, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Cruz, onde ficou em observação durante quatro horas. À saída da unidade hospitalar, Marcelo explicou que a indisposição se deveu a uma quebra de tensão motivada por uma mistura de má alimentação com um copo de Moscatel.
O Palácio de Belém deverá atualizar o estado clínico do Presidente após a conclusão da cirurgia no Porto, onde permanece internado.