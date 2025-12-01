Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo soma quatro cirurgias desde que chegou a Belém

01 dez, 2025 - 22:02 • Fábio Monteiro

A cirurgia desta segunda-feira no Porto é a quarta intervenção médica de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente. O historial clínico do chefe de Estado inclui outras operações abdominais e um procedimento cardíaco.

A+ / A-

A operação a uma hérnia encarcerada, esta segunda-feira, no Hospital de São João, no Porto, representa a quarta intervenção cirúrgica de Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu a Presidência da República em 2016.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O chefe de Estado foi hospitalizado esta tarde, após sentir-se indisposto no regresso de Amarante, onde esteve nas exéquias do empresário António Mota. Os exames médicos revelaram a necessidade de uma cirurgia urgente, motivada por uma hérnia encarcerada.

A mais recente cirurgia soma-se a três intervenções anteriores: a última tinha ocorrido no final de 2021, quando Marcelo foi operado a duas hérnias inguinais no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Marcelo vai ser operado de urgência a hérnia encarcerada

Marcelo vai ser operado de urgência a hérnia encarcerada

Marcelo Rebelo de Sousa foi hospitalizado esta seg(...)

Três anos antes, em dezembro de 2017, o Presidente foi operado de urgência a uma hérnia umbilical no Hospital Curry Cabral, também em Lisboa.

Entre essas duas cirurgias, Marcelo foi ainda sujeito a um cateterismo cardíaco programado, realizado a 30 de outubro de 2019 no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

Em 2023, Marcelo desmaiou durante uma cerimónia na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, na Caparica, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Cruz, onde ficou em observação durante quatro horas. À saída da unidade hospitalar, Marcelo explicou que a indisposição se deveu a uma quebra de tensão motivada por uma mistura de má alimentação com um copo de Moscatel.

O Palácio de Belém deverá atualizar o estado clínico do Presidente após a conclusão da cirurgia no Porto, onde permanece internado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 01 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira