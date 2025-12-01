Nuno Melo promete maior investimento militar “só de uma vez” para substituir equipamentos “ultrapassados

Vai ser um reforço para as Forças Armadas que estão com equipamentos "ultrapassados e fim de ciclo". Foi desta forma que o Ministro da Defesa, Nuno Melo comentou esta manhã o plano que prevê um investimento, até 2030, de 5,8 mil milhões em equipamentos para os três ramos militares.

Nas comemorações do 1.º de Dezembro, nos Restauradores, em Lisboa, Nuno Melo, referiu-se, perante uma formação de jovens dos vários ramos das Forças Armadas, que os militares “são manifestação viva de todas as conquistas da essência da nação portuguesa”.

“É a pensar na sua importância, dentro e fora de fronteiras, que lançamos ontem o maior programa de investimento, de uma só vez nos três ramos das forças armadas, de 5,8 mil milhões de euros”, sublinhou o ministro.

Questionado sobre que prioridades estavam na linha desse investimento, o ministro da Defesa explicou, “equipamentos absolutamente necessários para cumprimento de missões dentro e fora de Portugal, investimentos em todos os domínios terra, mar, ar e espaço: navios, veículos blindados, satélites, munições, drones. Tudo aquilo que é absolutamente necessário em Forças Armadas que têm grande parte do equipamento muito ultrapassado e em fim de ciclo”.

Um investimento que chegará ao terreno até 2030, que considera Nuno Melo, “chamará as industrias nacionais a serem envolvidas na criação e manutenção dos equipamentos”, um negocio que vai “alavancar a economia”, garantiu.

Portugal vai beneficiar do programa europeu de empréstimos para a Defesa SAFE, os juros a pagar ainda não foram revelados pelo ministro da Defesa que remeteu esclarecimentos para breve.

O programa SAFE (Security Action for Europe) é um instrumento financeiro da União Europeia criado para fortalecer a defesa e a segurança dos Estados-Membros. Portugal submeteu este domingo a proposta de investimento.