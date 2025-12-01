Ribeiro e Castro fala em "embaraço" por ter votado na AD

Ribeiro e Castro, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e antigo líder do CDS-PP, diz sentir "embaraço" por ter votado na Aliança Democrática, a coligação entre PSD e CDS que sustenta o atual Governo, durante uma intervenção a assinalar o 1 de Dezembro.

"Eu tenho culpa, eu votei AD. É um pensamento bastante insuportável, sobretudo, para um veterano como eu que andei na AD original", lamenta.

Ribeiro e Castro lamenta a falta de diálogo com o atual Executivo, porque tinha esperança de que agora fosse definido um quadro novo de apoio à Sociedade Histórica da Independência de Portugal.

"Não conseguimos, porém, ser recebidos. Nem que visite o Palácio [de S. Bento], nem que participe ou intervenha em cerimónias que promovemos. Seguimos à espera", referiu, numa intervenção que contou com a presença do ministro da Defesa e atual líder do CDS-PP, Nuno Melo.

Ribeiro e Castro reitera que é necessário "um diálogo fluído, sério, construtivo e de cooperação", para definir "dos princípios e os valores da independência e da integridade de Portugal".

As comemorações do 1 de Dezembro realizaram-se esta segunda-feira, em Lisboa, na Praça dos Restauradores.