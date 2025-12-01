Ouvir
Se Marcelo não puder exercer funções, quem manda em Belém?

01 dez, 2025 - 22:50 • Fábio Monteiro

Caso Marcelo Rebelo de Sousa fique temporariamente impedido de exercer funções, é o Presidente da Assembleia da República quem assume a chefia do Estado, segundo a Constituição da República Portuguesa.

A+ / A-

Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa é submetido a uma cirurgia de urgência no Hospital de São João, no Porto, pode colocar-se a questão de quem o substitui caso o impedimento clínico se prolongue.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A resposta está no Artigo 132.º da Constituição da República Portuguesa, que regula a substituição interina do Presidente da República. De acordo com o número 1, “durante o impedimento temporário do Presidente da República (…) assumirá as funções o Presidente da Assembleia da República”.

Marcelo soma quatro cirurgias desde que chegou a Belém

Marcelo soma quatro cirurgias desde que chegou a Belém

A cirurgia desta segunda-feira no Porto é a quarta(...)

Se o Presidente da Assembleia também estiver impedido, a função passa para o seu substituto. Enquanto exerce as funções de Presidente da República interino, o mandato de deputado suspende-se automaticamente, como estipula o número 2 do mesmo artigo.

O Presidente interino “goza de todas as honras e prerrogativas da função, mas os direitos que lhe assistem são os do cargo para que foi eleito”, acrescenta a Constituição.

Em caso de ausência temporária, Marcelo mantém os direitos e regalias inerentes ao cargo, ainda que não esteja a desempenhar ativamente as suas funções.

O chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, afirmou esta segunda-feira que não se coloca neste momento a hipótese de substituição interina de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Essa questão não se põe neste momento, estamos a falar de uma hora e meia de intervenção cirúrgica como aconteceu noutros casos, não parece que seja necessário lançar um processo que é muito pesado”, disse aos jornalistas.

