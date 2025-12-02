"Bem disposto e a evoluir favoravelmente." Marcelo pode ter alta na quarta-feira

02 dez, 2025 - 09:06 • João Malheiro , Teresa Almeida
O Presidente da República pode ter alta esta quarta-feira, informou, na manhã desta terça-feira a presidente do Conselho de Administração do Hospital São João.
Aos jornalistas, Maria João Baptista indicou que Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar internado, pelo menos, mais uma noite, depois de ter sido operado com sucesso, devido a uma hérnia encarcerada.
O chefe de Estado português está acordado, "bem disposto e a evoluir favoravelmente", garante a responsável clínica, considerando que o período pós-operatório está, por agora, a decorrer "de forma tranquila e adequada".
"Estamos no primeiro dia, temos de perceber que nesta fase é importante o Presidente da República levantar-se, alimentar-se e percebermos como está", explicou a presidente do Conselho de Administração do Hospital São João.
Marcelo fará, esta terça-feira, algumas análises e, caso esteja tudo bem, "não haverá necessidade de efetuar grandes exames".
Explicador Renascença
Nos próximos dias, o Presidente terá de manter repouso absoluto e evitar esforços, estando previsto que possa retomar a normalidade dentro de duas semanas. Segundo a equipa médica, a situação poderá repetir-se, mas não está relacionada com intervenções anteriores.
O chefe da Casa Civil, que acompanhou a declaração dos responsáveis clínicos, garantiu que Marcelo está clinicamente capaz e continua a exercer funções, embora a agenda tenha sido suspensa temporariamente. A reorganização dos compromissos será feita de acordo com a evolução da recuperação.
Marcelo deu entrada no Hospital Universitário de São João, no Porto, ao final da tarde de segunda-feira, após sentir-se indisposto na sequência de uma paragem de digestão. Tinha estado em Amarante para assistir às exéquias do engenheiro António Mota.
Segundo nota oficial, antes de regressar a Lisboa, os médicos da Presidência decidiram realizar exames médicos complementares no hospital portuense. Foi durante essa avaliação que se detetou a necessidade de uma cirurgia urgente.