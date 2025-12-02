"Bem disposto e a evoluir favoravelmente." Marcelo pode ter alta na quarta-feira

O Presidente da República pode ter alta esta quarta-feira, informou, na manhã desta terça-feira a presidente do Conselho de Administração do Hospital São João.

Aos jornalistas, Maria João Baptista indicou que Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar internado, pelo menos, mais uma noite, depois de ter sido operado com sucesso, devido a uma hérnia encarcerada.

O chefe de Estado português está acordado, "bem disposto e a evoluir favoravelmente", garante a responsável clínica, considerando que o período pós-operatório está, por agora, a decorrer "de forma tranquila e adequada".

"Estamos no primeiro dia, temos de perceber que nesta fase é importante o Presidente da República levantar-se, alimentar-se e percebermos como está", explicou a presidente do Conselho de Administração do Hospital São João.

Marcelo fará, esta terça-feira, algumas análises e, caso esteja tudo bem, "não haverá necessidade de efetuar grandes exames".