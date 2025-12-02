Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cotrim de Figueiredo critica "pressãozinha" de ministra sobre greve geral

02 dez, 2025 - 13:19 • Filipa Ribeiro

Candidato à Presidência da República assume que não faria declarações como as últimas da ministra do Trabalho sobre serviços mínimos e requisição civil. Cotrim de Figueiredo espera ainda regresso de Marcelo Rebelo de Sousa em "plenos poderes"

A+ / A-

João Cotrim de Figueiredo criticou esta terça-feira a "pressãozinha" da ministra do Trabalho sobre a greve geral marcada para 11 de dezembro. O candidato presidencial falava aos jornalistas, em Lisboa, à margem da apresentação de um estudo sobre a perceção da deficiência.

Maria do Rosário Palma Ramalho admitiu, esta segunda-feira, que o Governo "espera que o cumprimento dos serviços mínimos torne absolutamente desnecessária qualquer requisição civil” — declaração que, para o candidato presidencial, tem "todo o ar de ser pressãozinha".

Para Cotrim de Figueiredo, é um género "dispensável" e afirmou que ele próprio nunca faria tal declaração.

O candidato presidencial adiantou ainda que a alteração à lei laboral deve torná-la mais flexível e que "se não for com essa intenção", o Governo não deveria ter comprado uma guerra com as centrais sindicais.

O candidato a Belém considera ainda erradas declarações, como as do primeiro-ministro, que associam a greve geral a intenções partidárias.

Noutro plano, João Cotrim de Figueiredo diz estar a acompanhar o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, desejando ao Chefe de Estado a “continuação de um restabelecimento pleno” e recomendando ao Presidente da República “que se mexa, porque neste tipo de intervenções a mobilidade precoce é aquilo que mais garante o restabelecimento pleno”.

O candidato à Presidência realçou ainda que "será um prazer voltar a ver o Presidente em plenos poderes”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira