Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo adia visita a Espanha após cirurgia a hérnia encarcerada

02 dez, 2025 - 18:52 • Ricardo Vieira

O Presidente da República continua internado no Hospital de São João, no Porto. Deverá ter alta na quarta-feira.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a visita a Espanha, que estava marcada para 11, 12 e 13 de dezembro. A notícia foi avançada pela SIC Notícias.

A deslocação ao país vizinho, na reta final do último mandato, foi adiada na sequência da cirurgia ao Presidente da República, devido a uma hérnia encarcerada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente da República continua internado no Hospital de São João, no Porto, após a cirurgia realizada na segunda-feira À noite.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta na quarta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 02 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Beirute. Papa reza no local da explosão de 2020

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Médio Oriente”

Leão XIV pede ao Líbano: “Sê profecia de paz para o Mé(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975