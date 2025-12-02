Marcelo adia visita a Espanha após cirurgia a hérnia encarcerada

02 dez, 2025 - 18:52 • Ricardo Vieira
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a visita a Espanha, que estava marcada para 11, 12 e 13 de dezembro. A notícia foi avançada pela SIC Notícias.
A deslocação ao país vizinho, na reta final do último mandato, foi adiada na sequência da cirurgia ao Presidente da República, devido a uma hérnia encarcerada.
O Presidente da República continua internado no Hospital de São João, no Porto, após a cirurgia realizada na segunda-feira À noite.
Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta na quarta-feira.