Marcelo adia visitas a Espanha e Vaticano após cirurgia a hérnia encarcerada

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a visita a Espanha, que estava marcada para 11, 12 e 13 de dezembro. A notícia foi confirmada pela Embaixada de Portugal em Madrid.

A deslocação ao país vizinho, na reta final do último mandato, foi adiada na sequência da cirurgia ao Presidente da República, devido a uma hérnia encarcerada.

Não é conhecida a nova data da visita do chefe de Estado português a Espanha.

O Presidente da República continua internado no Hospital de São João, no Porto, após a cirurgia realizada na segunda-feira À noite.

Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta na quarta-feira.

