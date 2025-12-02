Mesmo no hospital, Marcelo promulga diploma do Governo

Marcelo Rebelo de Sousa, que continua hospitalizado, promulgou esta terça-feira um diploma do Governo. O anúncio foi feito no site da Presidência da República, pouco antes de um novo briefing sobre o estado de saúde do Presidente da República que foi operado na segunda-feira à noite a uma hérnia encarcerada.

Em causa está o diploma do Governo que altera o decreto que regulamenta o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.

Marcelo deverá ter alta hospitalar na quarta-feira, mas, neste momento, a Presidência da República ainda "está a avaliar" se a agenda do Presidente da República vai ou não sofrer alterações nos próximos dias e semanas.

Segundo o chefe da Casa Civil, Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta na quarta-feira, mas com indicações de repouso. De qualquer forma, garantiu que eventuais mexidas na agenda serão uma decisão que terá de ser "tomada rapidamente". Fernando Frutuoso de Melo falava no Hospital de São João, no Porto, onde o Presidente está internado.