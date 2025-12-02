Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidente da República

Mesmo no hospital, Marcelo promulga diploma do Governo

02 dez, 2025 - 15:31 • Ana Kotowicz

Ainda não é certo se a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa vai sofrer alterações.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa, que continua hospitalizado, promulgou esta terça-feira um diploma do Governo. O anúncio foi feito no site da Presidência da República, pouco antes de um novo briefing sobre o estado de saúde do Presidente da República que foi operado na segunda-feira à noite a uma hérnia encarcerada.

Em causa está o diploma do Governo que altera o decreto que regulamenta o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.

Marcelo deverá ter alta hospitalar na quarta-feira, mas, neste momento, a Presidência da República ainda "está a avaliar" se a agenda do Presidente da República vai ou não sofrer alterações nos próximos dias e semanas.

Segundo o chefe da Casa Civil, Marcelo Rebelo de Sousa deverá ter alta na quarta-feira, mas com indicações de repouso. De qualquer forma, garantiu que eventuais mexidas na agenda serão uma decisão que terá de ser "tomada rapidamente". Fernando Frutuoso de Melo falava no Hospital de São João, no Porto, onde o Presidente está internado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 02 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira