Visitas de Marcelo ao Vaticano e a Espanha podem ser canceladas

O chefe da Casa Civil do Presidente da República indica que as visitas de Marcelo Rebelo de Sousa ao Vaticano e a Espanha, previstas para breve, estão sob avaliação e podem ser canceladas, devido à operação a uma hérnia encarcerada.

À Renascença, Frutuoso de Melo diz que a decisão de manter ou não estas visitas será tomada, à partida, ainda esta terça-feira.

A visita a Espanha estava prevista para 10 a 12 de dezembro, enquanto a viagem ao Vaticano devia realizar-se entre 14 e 15 de dezembro. Nesta visita, está prevista uma audiência com o Papa Leão XIV.

Apesar de se encontrar bem e pós-operatório decorrer "de forma tranquila e adequada", o Presidente da República está nos cuidados intensivos, o que condiciona eventuais visitas que possa receber no Hospital São João.

O chefe da Casa Civil refere, à Renascença, que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Assembleia da República, José Aguiar-Branco, manifestaram vontade de visitar Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República pode ter alta esta quarta-feira, informou, na manhã desta terça-feira a presidente do Conselho de Administração do Hospital São João.

Aos jornalistas, Maria João Baptista indicou que Marcelo Rebelo de Sousa vai ficar internado, pelo menos, mais uma noite.

Marcelo deu entrada no Hospital Universitário de São João, no Porto, ao final da tarde de segunda-feira, após sentir-se indisposto na sequência de uma paragem de digestão. Tinha estado em Amarante para assistir às exéquias do engenheiro António Mota.

Segundo nota oficial, antes de regressar a Lisboa, os médicos da Presidência decidiram realizar exames médicos complementares no hospital portuense. Foi durante essa avaliação que se detetou a necessidade de uma cirurgia urgente.