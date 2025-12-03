Ouvir
Gouveia e Melo: "A forma como me tentaram ligar a Sócrates não pareceu inocente"

03 dez, 2025 - 13:47 • Filipa Ribeiro

Candidato presidencial viu mandatário regional, que teve ligações a Sócrates no passado, a sair da candidatura e diz que foi uma decisão do próprio. Gouveia e Melo volta a distanciar-se do antigo primeiro-ministro e de olho na habitação deixou elogios às medidas do Governo que deram entrada na Assembleia da República.

Henrique Gouveia e Melo viu sair da sua candidatura o mandatário regional por Castelo Branco — Afonso Camões — que chegou a estar envolvido nas escutas de José Sócrates.

Aos jornalistas, esta quarta-feira, o candidato presidencial diz que a decisão foi do próprio. "Julgo que é uma decisão nobre de uma pessoa que percebe de política e percebe o contexto", sublinhou.

Henrique Gouveia e Melo reconhece que a decisão de Afonso Camões em deixar a sua campanha foi "de alguma forma para proteger" a sua candidatura.

Nas declarações, no final de uma visita a uma residência de estudantes e a casas para arrendamento acessível, em Lisboa, o almirante na reserva sublinhou que "a forma" como o tentaram ligar ao engenheiro Sócrates "não foi uma coisa inocente".

Henrique Gouveia e Melo fala em "truque político" que diz "desprezar", afirmando que "não quer ser um político desse género". O candidato presidencial volta a afirmar que não conhece José Sócrates. "Não o conheço, não lhe pedi nada e não tenho relação com o senhor engenheiro José Sócrates", realçou.

O almirante na reserva lamentou o que chama de "politiquice" e refere que o caso nada acrescenta à vida dos portugueses. "Se o senhor engenheiro José Sócrates um dia disser qualquer coisa sobre mim, parece que a partir daí eu tenho de falar só sobre isso", disse.

Gouveia e Melo dedicou a manhã desta quarta-feira à habitação com uma passagem pela freguesia de Benfica, em Lisboa, para visitar a nova residência estudantil e as obras que estão a ser feitas para casas destinadas a arrendamento acessível através de fundos do PRR.

O candidato presidencial considera que o Governo "está no caminho certo" depois de ontem ter entregado na Assembleia da República um pacote de medidas para a habitação. "Parece-me muito bem porque é um problema que todos nós vamos ter que resolver", defendeu.

Como Presidente da República diz que lhe caberá mostrar que "há soluções" para os problemas. Henrique Gouveia e Melo considera que a crise na habitação se pode resolver com "desburocratização" e entende que "o Estado tem de intervir mais na habitação".

