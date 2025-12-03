Mariana Vieira da Silva. Escutas a Costa aparentam uma “perseguição” de quem vive numa “realidade alternativa”

Mariana Vieira da Silva acusa a investigação do processo “Influencer” de enviar escutas para a comunicação social enquanto impede António Costa de ter acesso ao processo.

Em reação a um artigo da revista ‘Sábado’ sobre todas as escutas que envolvem António Costa, a antiga ministra da Presidência considera que a descrição de algumas conversas resulta de “um tipo muito peculiar de segredo de justiça” que alegadamente “leva escutas” para órgãos de comunicação social escutas, mas não permite a consulta ao processo “àqueles que viram a sua vida política interrompida e a sua honra posta em causa”.

No programa “Casa Comum” da Renascença, a deputada do PS identifica “perseguições” de quem vive numa “realidade alternativa” que valoriza meras conversas entre membros do Governo.

“Temos conversas entre um primeiro-ministro e um ministro a combinar um café para discutir um tema de política. As pessoas pensam o quê? Que os ministros não falam com o primeiro-ministro?”, critica Mariana Vieira da Silva na Renascença. Classificando a situação como “inacreditável”, a antiga governante lembra que o antigo ministro João Galamba “esteve a ser escutado durante quatro anos, para sermos confrontados com este tipo de notícia”.

A deputada do PS reafirma que os indícios associados a estas escutas são de uma “banalidade de tal maneira visível” que muitas conversas foram rejeitadas pelo Supremo Tribunal de Justiça.

“Neste processo ‘Influencer’, sempre que há uma intervenção do juiz, esta é absolutamente destrutiva da investigação. Tem sido assim desde o início, incluindo nos recursos iniciais sobre a detenção e a prisão durante vários dias dos arguidos, a todos os níveis, com frases muito duras, [sobre]como não há provas fortes [ou mesmo]nenhumas”, defende a socialista.

Mariana Vieira da Silva conclui que todas as escutas citadas na revista ´Sábado’ não têm interesse para o processo.

Duarte Pacheco: "Escutas telefónicas que mais parecem perseguição"

Já Duarte Pacheco critica as práticas do Ministério Público considerando seguir um procedimento de "escutas telefónicas que mais parecem perseguição", numa lógica de ‘escuta à pessoa durante quatro anos para ver se algum dia a pessoa ultrapassou os limites de velocidade e se, por essa via, se pode acusar de qualquer coisa’.

Repisando a ideia formulada nas últimas semanas de que o Procurador-Geral da República deveria apurar responsabilidades pela violação do segredo de justiça dentro do Ministério Público, o antigo deputado do PSD apela à intervenção do Presidente da República.

“O Estado de Direito não é isto. Nós somos democratas e defendemos a democracia e o Estado de Direito, para depois para cada partido fazer as suas opções políticas para a gestão do país. Mas, claramente, para utilizar uma expressão constitucional, as instituições não estão a funcionar. E quando uma não está a funcionar, há uma crise. E é bom que os dirigentes e o Presidente da República acordem para esta situação, porque quem cala, acaba por ser cúmplice de tudo o resto”, critica Duarte Pacheco no programa “Casa Comum” da Renascença.