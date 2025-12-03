Ministério Público pede levantamento da imunidade parlamentar de André Ventura

O Ministério Público (MP) pediu o levantamento imunidade parlamentar de André Ventura, confirmou fonte parlamentar à Renascença.

Após o pedido do MP ter dado entrada na Assembleia da República, foi já pedido ao líder do Chega para se pronunciar sobre o assunto, adiantou a mesma fonte.

Segundo a CNN Portugal, André Ventura deverá ser constituído arguido, por alegadamente ter difamado Joaquim Pinto Moreira, antigo presidente da Câmara de Espinho que está a ser julgado por crimes de corrupção durante os anos de gestão autárquica.

André Ventura acusou Pinto Moreira, também ex-deputado do PSD, de ter enriquecido à custa de obras públicas em Espinho, motivo que levou o visado a queixar-se do presidente do Chega por difamação.

O ex-autarca de Espinho e deputado do PSD é um dos arguidos no julgamento da Operação Vórtex.

Pinto Moreira foi acusado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto (DIAP) de dois crimes de corrupção passiva, um de tráfico de influência e outro de violação das regras urbanísticas, este em co-autoria, no âmbito do processo Vórtex.