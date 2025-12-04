António Filipe. Divulgação das escutas "coloca em causa credibilidade da Justiça"

António Filipe considera que o Ministério Público tem de esclarecer a divulgação das escutas que envolvem o antigo primeiro-ministro António Costa na Operação Influencer.

O candidato presidencial considera que estas são situações que "obviamente colocam em causa a credibilidade na aplicação da justiça" e que, por isso, é necessário que "sejam rapidamente esclarecidas para que os cidadãos sintam confiança nas instituições".

António Filipe passou esta quinta-feira no Tribunal Constitucional para entregar as assinaturas que oficializam a sua candidatura à Assembleia da República. No final, questionado pelos jornalistas comentou os últimos casos relacionados com a Operação Influencer.

O candidato à Presidência da República recorda que já se fala "há imensos anos" sobre a necessidade de uma reforma na Justiça, no entanto, sublinha que o maior problema é a "falta de acesso à justiça por parte dos cidadãos — os que não têm recursos económicos". Para António Filipe, os mecanismos de apoio judiciário stão manifestamente insuficientes".

O ex-deputado do PCP adianta que os pactos procurados pelo Presidentes da República "são bem vindos", no entanto destaca que as mudanças na Justiça "carecem da intervenção do poder legislativo".

Noutro plano, António Filipe voltou a criticar o pacote laboral defendido pelo Governo que entende que irá "fragilizar de forma inaceitável os direitos dos trabalhadores a todos os níveis". O candidato a Belém reafirma que no caso de a proposta ser validada na Assembleia da República, enquanto Presidente da República irá "usar todas as possibilidades que a Constituição dá para impedir que as medidas vão por diante".

Acompanhado pela mandatária nacional Sofia Lisboa e pela antiga secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, que apoia a sua candidatura, António Filipe prometeu ser um candidato para "efetivas os direitos dos cidadãos" desde o direito à habitação, à saúde e à educação. O candidato a Belém diz que "lutará pela mudança" nas condições de vida dos portugueses.