Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

António Filipe. Divulgação das escutas "coloca em causa credibilidade da Justiça"

04 dez, 2025 - 12:34 • Filipa Ribeiro

O candidato defende que são necessários esclarecimento do MP sobre a divulgação das escutas que envolvem António Costa, na Operação Influencer. António Filipe entregou as assinaturas para a sua candidatura que promete "uma mudança" nas condições de vida dos portugueses.

A+ / A-

António Filipe considera que o Ministério Público tem de esclarecer a divulgação das escutas que envolvem o antigo primeiro-ministro António Costa na Operação Influencer.

O candidato presidencial considera que estas são situações que "obviamente colocam em causa a credibilidade na aplicação da justiça" e que, por isso, é necessário que "sejam rapidamente esclarecidas para que os cidadãos sintam confiança nas instituições".

António Filipe passou esta quinta-feira no Tribunal Constitucional para entregar as assinaturas que oficializam a sua candidatura à Assembleia da República. No final, questionado pelos jornalistas comentou os últimos casos relacionados com a Operação Influencer.

O candidato à Presidência da República recorda que já se fala "há imensos anos" sobre a necessidade de uma reforma na Justiça, no entanto, sublinha que o maior problema é a "falta de acesso à justiça por parte dos cidadãos — os que não têm recursos económicos". Para António Filipe, os mecanismos de apoio judiciário stão manifestamente insuficientes".

O ex-deputado do PCP adianta que os pactos procurados pelo Presidentes da República "são bem vindos", no entanto destaca que as mudanças na Justiça "carecem da intervenção do poder legislativo".

Noutro plano, António Filipe voltou a criticar o pacote laboral defendido pelo Governo que entende que irá "fragilizar de forma inaceitável os direitos dos trabalhadores a todos os níveis". O candidato a Belém reafirma que no caso de a proposta ser validada na Assembleia da República, enquanto Presidente da República irá "usar todas as possibilidades que a Constituição dá para impedir que as medidas vão por diante".

Acompanhado pela mandatária nacional Sofia Lisboa e pela antiga secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, que apoia a sua candidatura, António Filipe prometeu ser um candidato para "efetivas os direitos dos cidadãos" desde o direito à habitação, à saúde e à educação. O candidato a Belém diz que "lutará pela mudança" nas condições de vida dos portugueses.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975