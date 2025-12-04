Ouvir
Dino D’Santiago é mandatário de Marques Mendes para a cultura, diversidade e inclusão

04 dez, 2025 - 12:19 • Manuela Pires

O músico e compositor partilhou nas redes sociais o convite feito por Marques Mendes através de uma videochamada em que estava junto do seu pai.

Dino D’Santiago é o mandatário para a cultura, diversidade e inclusão de Marques Mendes. O cantor e compositor nasceu no algarve, Quarteira, é filho de imigrantes cabo-verdianos e tem-se destacado em atividades culturais e sociais.

O convite foi feito através de uma videochamada quando o músico estava ao lado do pai porque queria ter a opinião dele antes de tomar uma decisão.

Numa publicação nas redes sociais onde divulga o vídeo, Dino D’Santiago escreve que foi em 2008 que lançou o seu primeiro álbum, na mesma altura em que Marques Mendes escreveu o livro “Mudar de Vida”.

“O ano em que Luís Marques Mendes lançou o seu livro “Mudar de Vida” e o ano em que eu lancei o meu primeiro álbum, “Eu e os Meus”. Hoje, tal como então, senti o abraço da minha família a guiar-me”, escreve o músico.

“Com humildade e convicção, aceitei o convite para ser mandatário da cultura, diversidade e inclusão”, anuncia Dino D’Santiago nas redes sociais.

Dino D’Santiago está em São Paulo para gravar um álbum que vai juntar músicos do Brasil Portugal e Cabo Verde.

A candidatura de Marques Mendes destaca a Medalha de Mérito Cultural que Dino D’Santiago recebeu em 2023, atribuída pelo Ministério da Cultura.

Uma distinção que é o reconhecimento pela criação musical, mas também pelo papel do compositor na “promoção do diálogo cultural entre os povos que falam português e o emprenho que colocou na defesa da igualdade e no combate a todo o tipo de discriminação”, refere a nota da candidatura de Marques Mendes.

Dino D'Santiago é membro da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial desde 2024 e uma voz ativa na defesa dos direitos humanos.

