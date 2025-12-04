Proibir redes sociais a menores de 16 anos? PS diz que "proibicionismo, só por si, não resolve"

No dia em que a proibição da utilização de redes sociais para menores de 16 anos entra em vigor na Austrália, o PS admite discutir o tema em Portugal, mas sublinha que não há "solução mágica para o problema". Em declarações à Renascença, o deputado socialista Porfírio Silva reconhece que há um "impacto negativo" das redes sociais na vida de muitos jovens, e que isso gera "quebras na relação social". O deputado do PS dá o exemplo da exposição à desinformação, a "novas formas de violência e até de assédio", que merece "mais cuidado quando atingem crianças e jovens". A medida entra em vigor na Austrália esta quinta-feira e afeta as maiores redes sociais do mundo: TikTok, Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e Youtube, num passo pioneiro que está longe de ser consensual. No país, há um grupo de cidadãos, o Digital Freedom Project, que pede ao Supremo Tribunal autraliano que considere a medida inconstitucional. O Governo autraliano garante que não se deixa intimidar por "contestações legais" ou pelas "grandes empresas tecnológicas". Na Europa, começam a ser dados os primeiros passos para medidas restritivas. O Parlamento Europeu aprovou, no final de novembro, um relatório que defende que a idade mínima de 16 anos para aceder às redes sociais. E em Portugal?

Por cá, Porfírio Silva lembra que o PS "não se tem oposto a alguns elementos proibicionistas, mas precisamos pensar se não houverá outras estratégias". De recordar que em Portugal é proibida a utilização de telemóveis em escolas para alunos até ao 6º ano. E o Governo até já admitiu alargar essas restrições, em entrevista à Renascença. O deputado socialista prefere não fecha a porta a uma medida semelhante à tomada na Austrália: "Nós acreditamos que às vezes é necessário proibir, temos algum receio que se pense que apenas proibindo se resolvem os problemas", argumenta Porfírio Silva.

O PS assume que a abordagem "não é fechada" e acredita que "não podemos ter muitos dogmas a coisas relativamente novas", mas aponta caminhos alternativos. "Um jovem a praticar um desporto ativamente, uma atividade artística, associativa, envolvido em projetos, são alternativas que põem em primeiro plano a verdadeira relação social e que desvalorizam a falsa interação mediada por máquinas", diz o deputado em declarações à Renascença.