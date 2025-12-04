Proibir redes sociais a menores de 16 anos? PS diz que "proibicionismo, só por si, não resolve"

04 dez, 2025 - 06:30 • Tomás Anjinho Chagas
No dia em que a proibição da utilização de redes sociais para menores de 16 anos entra em vigor na Austrália, o PS admite discutir o tema em Portugal, mas sublinha que não há "solução mágica para o problema".
Em declarações à Renascença, o deputado socialista Porfírio Silva reconhece que há um "impacto negativo" das redes sociais na vida de muitos jovens, e que isso gera "quebras na relação social". O deputado do PS dá o exemplo da exposição à desinformação, a "novas formas de violência e até de assédio", que merece "mais cuidado quando atingem crianças e jovens".
A medida entra em vigor na Austrália esta quinta-feira e afeta as maiores redes sociais do mundo: TikTok, Facebook, Instagram, X (antigo Twitter) e Youtube, num passo pioneiro que está longe de ser consensual.
No país, há um grupo de cidadãos, o Digital Freedom Project, que pede ao Supremo Tribunal autraliano que considere a medida inconstitucional. O Governo autraliano garante que não se deixa intimidar por "contestações legais" ou pelas "grandes empresas tecnológicas".
Na Europa, começam a ser dados os primeiros passos para medidas restritivas. O Parlamento Europeu aprovou, no final de novembro, um relatório que defende que a idade mínima de 16 anos para aceder às redes sociais. E em Portugal?
Se o projeto de lei se tornar legislação esta sema(...)
Por cá, Porfírio Silva lembra que o PS "não se tem oposto a alguns elementos proibicionistas, mas precisamos pensar se não houverá outras estratégias".
De recordar que em Portugal é proibida a utilização de telemóveis em escolas para alunos até ao 6º ano. E o Governo até já admitiu alargar essas restrições, em entrevista à Renascença.
O deputado socialista prefere não fecha a porta a uma medida semelhante à tomada na Austrália: "Nós acreditamos que às vezes é necessário proibir, temos algum receio que se pense que apenas proibindo se resolvem os problemas", argumenta Porfírio Silva.
Austrália
Noah Jones e Macy Neyland, apoiados pelo grupo ati(...)
O PS assume que a abordagem "não é fechada" e acredita que "não podemos ter muitos dogmas a coisas relativamente novas", mas aponta caminhos alternativos.
"Um jovem a praticar um desporto ativamente, uma atividade artística, associativa, envolvido em projetos, são alternativas que põem em primeiro plano a verdadeira relação social e que desvalorizam a falsa interação mediada por máquinas", diz o deputado em declarações à Renascença.
Porfírio Silva olha para as escolas como uma "pequena comunidade" e considera que podem ser vanguardistas ao afastar as crianças e os jovens dos pequenos ecrãs.
"A proibição pode ser um recurso. Penso que não devemos estar numa solução facilitista de pensar que resolvemos todos os problemas proibindo", resume, novamente, a posição.
Porfírio Silva acredita que as proibições funcionam e são mais eficazes quando há uma sensação geral de concordância em torno delas. E alerta para a possibilidade de serem restrições fintadas.
"Uma proibição que venha contra a própria opinião das famílias, na prática, a própria proibição pode não ter efeito nenhum, porque vai ser boicotada ou vai ser contornada pelas pessoas que envolvem esses jovens", argumenta o deputado do PS.
Neste momento, não há nenhuma proposta em cima da mesa da parte do PS, mas os socialistas garantem que tem "disponibilidade para continuar o diálogo para encontrar soluções". Porfírio Silva insiste que não se vá atrás de soluções "facilisistas".
Numa entrevista à Renascença (que é publicada esta sexta-feira), Jorge Pinto, deputado do Livre e candidato à presidência da República, alertta para os conteúdos que são consumidos pelos jovens nas redes sociais: "Há pais e mães que têm os seus filhos a chegar a casa a cantar canções racistas. Eu sei de onde está a vir, dos telemóveis".
Jorge Pinto defende que tem de se "regulamentar" as redes sociais porque as grandes empresas tecnológicas têm dados sobre as pessoas que "nunca nenhum Estado sequer sonhou ter". O deputado e candidato do Livre pede "transparência" neste tema.
A Renascença contactou os três maiores partidos para comentar a proibição da utilização de redes sociais até aos 16 anos na Austrália, só o PS mostrou disponibilidade. O PSD e o Chega não responderam até à hora da publicação deste texto.