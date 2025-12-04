Quase 130 presidentes de câmara declaram apoio a Seguro

A candidatura presidencial de António José Seguro anunciou hoje o apoio de 127 presidentes de câmara, a maioria socialistas mas também independentes, destacando o candidato "o orgulho" de ter consigo autarcas que "conhecem o país e as suas populações".

Segundo a lista disponibilizada à agência Lusa pela candidatura, entre estes apoiantes de António José Seguro estão os presidentes de câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, de Loures, Ricardo Leão, de Viseu, João Azevedo, de Faro, António Miguel Pina, de Bragança, Isabel Ferreira, ou de Évora, Carlos Zorrinho.

"É com orgulho que vejo esta lista de presidentes de câmara crescer. Estamos perante 127 nomes de autarcas que conhecem o país e as suas populações", referiu Seguro, numa declaração enviada à Lusa.

Na perspetiva do candidato presidencial apoiado pelo PS, "este movimento nacional continua a crescer".

A maioria dos presidentes que fazem parte desta lista foi eleita pelo PS nas últimas eleições autárquicas, mas há também nomes que venceram por movimentos independentes.

É o caso dos autarcas de Vila Nova de Poiares, Caldas da Rainha ou Figueiró dos Vinhos.

Também António Beites Soares, eleito pelo Nós Cidadãos para Belmonte, depois de ter sido presidente pelo PS em Penamacor, apoia Seguro.

Dos concelhos do distrito de Lisboa, são apoiantes do antigo líder do PS os autarcas de Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Odivelas, Vila Franca de Xira, além de Odivelas.

Já no distrito do Porto, Seguro tem ao seu lado os presidentes da câmara de Felgueiras, Gondomar, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Santo Tirso, Valongo e Vila do Conde, além de Matosinhos.