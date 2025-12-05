Ouvir
Câmara do Porto espera ter transportes grátis para residentes antes do fim de 2026

05 dez, 2025 - 16:34 • Lusa

Autarca do Porto antecipa promessa eleitoral e diz que medida poderá avançar antes do final de 2026. Estão em curso negociações com a Empresa Metropolitana de Transportes para garantir controlo de viagens.

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, avançou que, ainda "antes do final de 2026", será possível concretizar a gratuitidade dos transportes públicos para os moradores da cidade, uma das principais promessas da sua campanha autárquica.

"Como começámos a trabalhar muito cedo, e as reuniões têm corrido bem, eu acho que posso antecipar que vamos conseguir, antes do final de 26, sem grandes hesitações, mas ainda não tenho uma data", revelou hoje Pedro Duarte.

O autarca, que falava à margem de uma visita ao Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, garantiu que não falta "vontade" para que a gratuitidade avance rapidamente, acrescentando que estão agora a trabalhar nas questões técnicas.

Esta sexta-feira, o Jornal de Notícias avançou que o autarca já reuniu com a Empresa Metropolitana de Transportes para encontrar uma solução tecnológica que permita contabilizar as viagens.

"As pessoas compreendem, porque estas viagens sendo gratuitas, vão custar dinheiro. Portanto, nós temos de as controlar, no sentido de as contar", explicou.

Ainda no período de pré-campanha para as autárquicas de outubro, Pedro Duarte prometeu transportes gratuitos para todos os residentes na cidade, num investimento anual do município de cerca de 25 milhões de euros.

Para esta medida, que irá abranger toda a oferta de transportes na cidade, o então cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/IL afirmou ser necessário um esforço financeiro do município, a ser financiado com recurso a programas europeus, ao aumento da taxa turística e à receita de estacionamento para não residentes.

