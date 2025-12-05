Espanha em alerta com gripe: máscaras recomendadas e teletrabalho recomendado

Espanha ativou um plano para conter a gripe, a covid-19 e o vírus sincicial. Máscaras e teletrabalho são recomendados para quem tiver sintomas.

O país está em “epidemia de nível baixo ou médio”. Máscaras são obrigatórias em unidades de saúde e lares para profissionais com sintomas.

O Governo aconselha o uso generalizado de máscara, mesmo sem obrigação legal, e trabalho remoto sempre que possível.

O plano divide o risco em quatro níveis e aplica medidas consoante a situação local, com base em dados diários. Segue orientações da OMS e do ECDC.

“Vacinar-se agora é uma das formas mais eficazes de se proteger a si e aos outros”, afirmou Edoardo Colzani, do ECDC.

A nova estirpe da gripe A levou a antecipar o plano. O pico da epidemia é esperado no final de dezembro.

Em Portugal, a vacina é gratuita para bebés até aos 23 meses e comparticipada até aos cinco anos. A vacinação de grupos de risco começou em setembro.