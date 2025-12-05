Professores. Governo corrige cálculo de horas extraordinárias e paga retroativos

O Ministério da Educação corrigiu o cálculo do valor pago pelas horas extraordinárias trabalhadas, cuja diferença será paga aos docentes com retroativos a 2018. A medida, há muito reivindicada pelos representantes dos professores, foi recebida com agrado pelas estruturas sindicais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A informação foi comunicada às escolas pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), numa nota informativa datada de quinta-feira, em que o organismo do Ministério da Educação explica que o cálculo do valor da hora letiva extraordinária deverá ter por base a componente letiva, de 22 ou 25 horas semanais.

Nos últimos anos, as organizações sindicais que representam os professores denunciaram que, devido a interpretações divergentes, as horas extraordinárias letivas estavam a ser pagas com base num horário de 35 horas semanais.

A partir de agora, segundo a nota informativa da IGeFE, essas 35 horas semanais só serão consideradas no cálculo do valor pago pelo serviço extraordinário não letivo.

A correção da fórmula produz efeitos retroativos ao ano letivo 2018/2019, sendo que cada escola deverá identificar os valores em dívida relativos às horas extraordinárias pagas desde esse ano e proceder ao respetivo pagamento.

"Os retroativos devem ser processados e pagos pelas escolas que processaram o trabalho extraordinário nos períodos acima referidos, mediante requisição de fundos de vencimentos adicional no corrente mês de dezembro", acrescenta a nota.

"Este desfecho demonstra, uma vez mais, que a persistência na reivindicação é essencial. Foram a insistência, o rigor e a determinação na defesa dos direitos que permitiram corrigir uma prática que prejudicava milhares de docentes", escreve a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) em comunicado.

Também a Federação Nacional da Educação (FNE) se congratulou com a decisão, que considera justa e rigorosa.