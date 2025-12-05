Ouvir
PRESIDENCIAIS 2026

Sondagem dá vantagem a Marques Mendes com quatro candidatos atrás em empate técnico

05 dez, 2025 - 11:15 • João Malheiro

Estudo da Euronews aponta para um cenário de segunda volta entre Marques Mendes e um de quatro candidatos: Seguro, Gouveia e Melo, Ventura ou Cotrim Figueiredo.

Luís Marques Mendes é o favorito a ir a uma segunda volta nas Presidenciais, com quatro candidatos empatados atrás de si, numa nova sondagem divulgada esta quinta-feira pela Euronews.

O estudo feito pela Consulmark 2 revela um cenário em que o candidato apoiado pelo PSD recolhe 16,9% das inteções de voto.

António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura e João Cotrim Figueiredo surgem todos atrás de Marques Mendes e em empate técnico, no que toca a uma vantagem para chegar à segunda volta.

Seguro reúne 13% da intenção de voto, Gouveia e Melo 12,7%, Ventura 12,6% e Cotrim Figueiredo 12,2%.

Os candidatos apoiados por partidos de esquerda têm resultados muito baixos. Catarina Martins fica-se pelos 2%, António Filipe recebe 1,9% e Jorge Pinto tem apenas 0,6%.

Já em termos de perceção, 41,4% dos inquiridos acredita numa vitória de Marques Mendes nas Presidenciais de janeiro e é o mais bem classificado em categorias como "melhor perfil", "conhece melhor os problemas do país", "maior credibilidade" ou "mais reconhecimento internacional".

A sondagem foi feita entre 19 e 28 de novembro, a meio do ciclo de debates da televisão. A amostra teve 795 entrevista telefónicas, contactando 380 homens e 415 mulheres.

A margem de erro é de 3,4%.

