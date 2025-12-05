Ucrânia. Montenegro salienta que é "segurança comum da Europa" que está em jogo

O primeiro-ministro defendeu hoje que "é a segurança comum da Europa" que está em causa na construção de uma solução de paz "justa e duradoura" para a Ucrânia, admitindo que até ao próximo Conselho Europeu possam surgir novidades.

No debate preparatório do próximo Conselho Europeu, agendado para 18 e 19 de dezembro de 2025, que tem o apoio financeiro à Ucrânia entre os temas, Luís Montenegro afirmou que esta reunião será uma das mais importantes para "o futuro da Europa nos próximos anos".

Em particular sobre a Ucrânia, reiterou a posição portuguesa de "apoio no contexto político, militar e financeiro desde a primeira hora".

"É isso que continuamos a fazer com o propósito de podermos alcançar uma paz justa, duradoura e sustentável. Isso implica o envolvimento da Ucrânia nas decisões que dizem respeito à Ucrânia e implica também o envolvimento da Europa nas decisões que dizem respeito à Europa. Não temos dúvidas de que é também a nossa segurança comum que está em causa neste processo", avisou.

Montenegro saudou os esforços das últimas semanas, que considerou poderem "conduzir mesmo a uma paz justa e duradoura".

"Tenho a certeza de que, no âmbito do Conselho, poderemos ter ainda mais notícias e até lá muita coisa pode acontecer", disse, comprometendo-se a manter o Parlamento informado se existirem "dados relevantes" até à reunião, dentro de duas semanas.

Na fase de perguntas, foi questionado pelo deputado do Livre, Rui Tavares, sobre as declarações de terça-feira do Presidente da Rússia, Vladimir Putin — que disse que o seu país estava preparado para uma guerra com a Europa —, classificando-as como "uma provocação gratuita".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já tinha desvalorizado estas declarações, considerando-as uma "retórica de pressão" sobre a União Europeia, pelo apoio que está a prestar à Ucrânia nos últimos anos.

Já o deputado do PS, João Torres, questionou Luís Montenegro sobre uma das opções em cima da mesa para financiar a Ucrânia — o acesso aos ativos russos congelados na Europa — que continua a enfrentar a oposição do executivo belga. O primeiro-ministro não respondeu em concreto a esta pergunta, salientando apenas a "grande convergência" entre Governo e PS quanto aos temas em discussão no Conselho Europeu.

O deputado do Chega, Ricardo Dias Pinto, considerou "confrangedor ver a União Europeia implorar por um lugar à mesa das negociações mais relevantes, como a da paz na Ucrânia, sem que o mundo lhe ouça sequer a voz".

Esta posição levou o primeiro-ministro a apontar contradições ao partido Chega, que tanto pede posições fortes e coesas na Europa como defende que Portugal não deve aceitar tudo o que vem da União Europeia.

"Estamos a falar da nossa segurança, também da sua, estamos a falar dos nossos valores, da nossa democracia, também da sua, que lhe permite estar aí sentado e que o povo português possa expressar a sua vontade política em eleições", frisou o chefe do Governo.