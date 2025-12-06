Ouvir
Líder do PS considera que alterações à lei laboral "ofendem trabalhadores"

06 dez, 2025 - 21:04 • Lusa

José Luís Carneiro alerta para a possibilidade de haver "despedimentos sem justa causa" e de "deixar de penalizar o trabalho não declarado".

A+ / A-

O líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, afirmou este sábado em Leiria que as alterações à lei laboral propostas pelo Governo da Aliança Democrática PSD/CDS-PP "ofendem os jovens" e as "mulheres trabalhadoras".

"São medidas que ofendem os jovens trabalhadores, que ofendem as mulheres trabalhadoras, que ofendem as populações mais vulneráveis e que também ofendem as famílias", afirmou José Luís Carneiro, à margem de uma reunião do secretariado nacional do PS.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O secretário-geral do PS exemplificou com a "possibilidade de fazer despedimentos sem justa causa, e mesmo que julgados sem justa causa, não dar lugar à reintegração de um trabalhador", o que considerou ser "muito grave".

“Não tenho dúvidas”. Confederação admite pequenos e médios empresários “disponíveis” para aderir à greve geral

DÚVIDAS PÚBLICAS

“Não tenho dúvidas”. Confederação admite pequenos e médios empresários “disponíveis” para aderir à greve geral

Jorge Pisco pede a intervenção do Governo, na sequ(...)

Para José Luís Carneiro, "deixar de penalizar o trabalho não declarado significa lançar milhares e milhares de trabalhadores mais vulneráveis na economia informal e na desproteção e na precariedade".

O socialista apontou os "dois milhões de trabalhadores que vivem em circunstâncias precárias".

"Não é esse o modelo de economia que quero para o país, nem é esse o modelo de sociedade que também defendo para o país", reforçou.

O Governo apresentou um pacote de alterações à lei laboral, que tem estado em discussão e que levou à convocação de uma greve geral conjunta pela CGTP e UGT, marcada para o dia 11.

