Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 07 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Gouveia e Melo denuncia pressões para retirar apoios à sua candidatura

07 dez, 2025 - 13:36 • Lusa

Henrique Gouveia e Melo denunciou "uma pressão tremenda dos partidos" para que os seus membros se afastassem da sua candidatura, defendendo que "não podem usar o poder das estruturas do Estado para condicionar eleitores".

A+ / A-

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo disse este domingo que há vários casos de pessoas que foram pressionadas a não apoiar a sua candidatura, considerando tratar-se de uma questão cultural.

"Sim, foi mais que um caso. De candidaturas que já tinham sido assinadas e depois pediram para tirar a candidatura por pressão superior, se lhe posso chamar assim", referiu, sem querer indicar nomes.

O candidato, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião com membros da Universidade do Algarve, em Faro, justificou-se dizendo que não seria na comunicação social que iria divulgar nomes e que se achasse que tinha havido um crime, faria a denúncia no sítio certo.

Numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias divulgada este domingo, Henrique Gouveia e Melo denunciou "uma pressão tremenda dos partidos" para que os seus membros se afastassem da sua candidatura, defendendo que "não podem usar o poder das estruturas do Estado para condicionar eleitores".

Questionado sobre como se pode inverter essas tentativas de condicionamento, o candidato a Belém referiu que é preciso "perceber verdadeiramente o que é a democracia", argumentando tratar-se de uma questão cultural.

"[A existência de pressões] É cultural. Isto é um problema cultural. E nós temos que perceber que não podemos condicionar ninguém. Muito menos usar o poder, direto ou indireto, para condicionar opções. Quem não pensa assim não é verdadeiramente democrata", concluiu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 07 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975