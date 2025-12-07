Gouveia e Melo denuncia pressões para retirar apoios à sua candidatura

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo disse este domingo que há vários casos de pessoas que foram pressionadas a não apoiar a sua candidatura, considerando tratar-se de uma questão cultural.

"Sim, foi mais que um caso. De candidaturas que já tinham sido assinadas e depois pediram para tirar a candidatura por pressão superior, se lhe posso chamar assim", referiu, sem querer indicar nomes.

O candidato, que falava aos jornalistas à margem de uma reunião com membros da Universidade do Algarve, em Faro, justificou-se dizendo que não seria na comunicação social que iria divulgar nomes e que se achasse que tinha havido um crime, faria a denúncia no sítio certo.

Numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias divulgada este domingo, Henrique Gouveia e Melo denunciou "uma pressão tremenda dos partidos" para que os seus membros se afastassem da sua candidatura, defendendo que "não podem usar o poder das estruturas do Estado para condicionar eleitores".

Questionado sobre como se pode inverter essas tentativas de condicionamento, o candidato a Belém referiu que é preciso "perceber verdadeiramente o que é a democracia", argumentando tratar-se de uma questão cultural.

"[A existência de pressões] É cultural. Isto é um problema cultural. E nós temos que perceber que não podemos condicionar ninguém. Muito menos usar o poder, direto ou indireto, para condicionar opções. Quem não pensa assim não é verdadeiramente democrata", concluiu.