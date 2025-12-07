Presidente da República assinala data de nascimento de Mário Soares

O Presidente da República assinalou este domingo o dia de nascimento de Mário Soares e considerou que a celebração do seu centenário em 2024 levou a um "mais vasto consenso nacional em torno da importância da liberdade e da democracia".

"Na passagem de mais um aniversário do nascimento de Mário Soares, o Presidente da República assinala a relevância da celebração do seu centenário, que permitiu um mais vasto consenso nacional em torno da importância da Liberdade, da Democracia e da Europa no seu pensamento e no futuro de Portugal", refere uma nota publicada no site da Presidência.

O antigo primeiro-ministro e Presidente da República Mário Soares nasceu a 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, e morreu a 7 de janeiro de 2017, no Hospital da Cruz Vermelha, também na capital, após um internamento de quase um mês.

Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.

Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.