Seguro não comenta salários e Montenegro, mas também pede governos "com estratégia"

O candidato presidencial António José Seguro prefere não comentar as palavras do primeiro-ministro, mas pede “governos com projetos estratégicos” para Portugal.

No sábado, Luís Montenegro afirmou, no encerramento do X Congresso Nacional dos Autarcas Social-Democratas no Porto, que o executivo quer que o “salário mínimo chegue aos 1.500 ou 1.600 euros” e o salário médio a tocar nos “ 2.500, 2.800 ou 3.000 euros” – objetivos para lutar contra o “rame-rame” e promover o “desenvolvimento” do país. Já este domingo, José Luís Carneiro acusou o governo de um "leilão pouco digno" a poucos dias da greve geral, a primeira conjunta entre UGT e CGTP desde os tempos da troika e que está marcada para quinta-feira.

Na tarde deste domingo em Lisboa, o candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista disse “não comentar a atualidade”, mas também apelou a que os governos se esforcem por melhorar as condições de vida dos portugueses.

“É fundamental que o país tenha governos de projeto e não governos de turno. Nós temos de passar da gestão da conjuntura para opções estratégicas no nosso país, para resolvermos os problemas sérios à nossa frente. Nós precisamos de ter uma economia mais competitiva, de fazer face ao envelhecimento da população, de acabar com a indignidade que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres”, defendeu.