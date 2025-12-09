Ouvir
Presidenciais 2026

Nova sondagem coloca Ventura na frente e Marques Mendes em segundo lugar

09 dez, 2025 - 08:02 • Olímpia Mairos

Gouveia e Melo cai do primeiro para o terceiro lugar no barómetro DN/Aximage, mas mantém-se dentro do empate técnico com Ventura e Mendes. António José Seguro é ultrapassado por Cotrim Figueiredo.

André Ventura lidera a mais recente sondagem para as Presidenciais de 2026, realizada pela Aximage para o Diário de Notícias. O candidato apoiado pelo Chega surge na frente com 19,1% das intenções de voto, apesar de uma ligeira descida de 0,1 pontos percentuais face ao barómetro anterior. Em segundo lugar aparece Luís Marques Mendes, com 18,2%, após perder um ponto em relação a novembro.

O almirante Gouveia e Melo, que há um mês liderava com 24,4%, cai agora para o terceiro lugar com 17,5%, uma descida de 6,9 pontos percentuais. Apesar das variações, os três candidatos estão num empate técnico, tendo em conta a margem de erro de 4% definida pela sondagem.

A descida mais acentuada neste barómetro é a de António José Seguro, que passa de 15,7% para 9,6% das intenções de voto, descendo do quarto para o quinto lugar. O antigo líder socialista é ultrapassado por João Cotrim Figueiredo, candidato liberal, que regista a maior subida do mês, passando de 8,2% para 10,5% e assumindo o quarto lugar na corrida presidencial.

Mais atrás, mas com ligeiras subidas, surgem Catarina Martins, que sobe de 5% para 5,9%, António Filipe, que passa de 2,7% para 2,9%, e Jorge Pinto, que sobe de 0,9% para 1,9%.

De acordo com o barómetro DN/Aximage, Luís Marques Mendes é considerado o candidato com melhor desempenho nos debates televisivos, enquanto André Ventura lidera as preferências entre os eleitores mais jovens. Outro dado curioso revela que há quase tantos eleitores do PS a votar em Gouveia e Melo (24%) quanto em António José Seguro (26,6%), mostrando uma divisão significativa no eleitorado socialista.

A sondagem foi realizada pela Aximage entre 28 de novembro e 3 de dezembro de 2025, com 607 entrevistas efetivas e uma margem de erro máxima de 4%.

