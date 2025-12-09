Seguro vs. Gouveia e Melo: campo de batalha à esquerda com acusações ferozes

A temperatura política subiu durante o debate desta terça-feira à noite entre Gouveia e Melo e António José Seguro.

No arranque do debate entre os dois, na SIC, os candidatos foram desferindo golpes na imagem pública um do outro, numa altura em que as sondagens mostram que podem estar a disputar eleitorado em comum à esquerda e centro-esquerda.

Troca de acusações

"O Dr. António José Seguro não é um líder para os tempos modernos", afirma o Almirante na reserva, que cita Mário Soares para chamar o seu adversário de "inseguro" e de querer "reciclar a sua carreira política".

Num momento ensaiado, Gouveia e Melo apelidou Seguro do "líder nem-nem", quando queria dizer "candidato nem-nem". António José Seguro aproveitou a gaffe: "Saiu-lhe a boca para a verdade".

Na resposta, António José Seguro aproveitou o episódio do navio Mondego, em que Gouveia e Melo repreendeu publicamente vários elementos da Marinha. "A diferença é que eu não uso o meu poder para humilhar os meus subordinados", atira o antigo líder do PS.

António José Seguro afirma-se como o candidato da experiência e contra-ataca: "Votar em si é uma aventura, é um tiro no escuro".

Gouveia e Melo utilizou várias vezes a expressão de "pequena política" para classificar as acusações de António José Seguro. O antigo líder socialista atirou: "Não vai para Belém dar ordens aos partidos" e disse que "em democracia fazem-se consensos".

O almirante na reserva acusa Seguro de ser "um líder para a estagnação" e lembra que o antigo líder do PS absteve-se na votação do Orçamento do Estado durante o Governo de Passos Coelho.

Economia

Questionados sobre a distinção da revista "The Economist", que aponta Portugal como a economia do ano, Henrique Gouveia e Melo vinca que apesar de ser importante, o crescimento da economia portuguesa assenta fortemente no turismo, alertando que isso é "conjuntural" e pede, por isso, uma "reindustrialização" em Portugal.

Já António José Seguro acredita que é positiva a distinção da revista internacional, mas salienta que acontece com um mercado laboral a mostrar bons resultados, aproveitando a deixa para criticar o timing da reforma laboral que o Governo tenciona fazer.

Sobre a intenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que estabeleceu metas sobre o salário mínimo e salário médio, Gouveia e Melo fala em "política declarativa, não de resultados".

Já António José Seguro defende que "é na concertação social" que estas metas devem ser estabelecidas e estranha a mudança de opinião do chefe de Governo em relação à meta para o salário mínimo.

Justiça

Quando o tema virou para a justiça, Henrique Gouveia e Melo alertou para a credibilidade do Ministério Público no episódio da divulgação de escutas da Operação Influencer, classificando o caso como "justiça de pelourinho". E avisou que o MP não pode dar margem para dúvidas sobre eventuais agendas que pautam a sua atuação: "O MP pode dizer que não tem agendas, mas tem de mostrar".

António José Seguro foi sintético sobre o tema: "Sou defensor da Constituição. A justiça é um pilar fundamental da democracia, mas está a precisar de obras".



