Carneiro avisa Gouveia e Melo: "PS só tem um candidato, é António José Seguro"

Esta quarta-feira à tarde, José Luís Carneiro deixou críticas e um aviso ao candidato: "Considero mesmo inadequado que um outro candidato presidencial se tenha arvorado como o candidato do PS. O PS só tem um candidato, esse candidato é António José Seguro. "

É a reação do líder socialista ao debate desta terça-feira, entre António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo, em que o almirante na reserva sugeriu que também representa a área política do PS.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, avisa Henrique Gouveia e Melo que o partido "só tem um candidato e é António José Seguro".

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Carneiro defendeu que Seguro é o candidato que "reúne as melhores condições para ser Presidente da República" e lembra que só houve duas abstenções no momento de decidir se o PS apoiaria ou não António José Seguro.

O secretário-geral socialista rejeita também a ideia de que o PS tem estado pouco presente no apoio a Seguro, lembrando que estamos em pré-campanha, e que é normal não haver dirigentes socialistas sempre presentes com o candidato, como acontece em momento de plena campanha eleitoral.

Apesar de considerar que o antigo líder do PS é o candidato socialista, José Luís Carneiro reconhece que os eleitores têm a liberdade para escolher: "Os militantes e simpatizantes do PS são usufrutuários de todas as liberdades para fazerem as suas opções políticas".

Não obstante, o atual líder do PS deixa o apelo "para que todos se mobilizem em torno da candidatura que representa os valores do socialismo democrático", referindo-se a António José Seguro.