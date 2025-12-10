Gouveia e Melo recusa responder a Carneiro e diz que não suspende agenda na greve

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo escusou-se esta quarta-feira a comentar as declarações do secretário-geral socialista, dizendo não ter virado "à esquerda, nem à direita", e revelou que não vai suspender a sua agenda no dia da greve geral.

"Eu não virei à esquerda, nem à direita. Os senhores têm de compreender que eu quero unir Portugal, com todos os portugueses", limitou-se a responder Gouveia e Melo, ao ser questionado sobre as declarações do secretário-geral do PS, depois de entregar as assinaturas para formalizar a sua candidatura presidencial no Tribunal Constitucional.

José Luís Carneiro considerou inadequado que Henrique Gouveia e Melo se tenha arvorado "como candidato do PS", enfatizando que o único na corrida presidencial que tem o apoio dos socialistas é António José Seguro.

O socialista falou aos jornalistas nos Passos Perdidos da Assembleia da República na sequência do debate da noite de terça-feira entre Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro, defendendo que "ficou claro" que quem reúne as melhores condições para ser Presidente da República e mostrou ter o perfil para o cargo é o candidato apoiado pelo PS.

"Considero mesmo inadequado que um outro candidato presidencial se tenha arvorado como candidato do PS", afirmou, criticando Gouveia e Melo.