Greve geral: Líder do PS acusa Governo de "desumanidade" e "arrogância"

10 dez, 2025 - 22:35 • Ricardo Vieira

José Luís Carneiro garante que “estará na linha da frente" contra mudanças na lei laboral.

A+ / A-

O secretário-geral do PS compreende as razões que levaram à convocação da greve geral desta quinta-feira. José Luís Carneiro garante que “estará na linha da frente do combate político” às mudanças na legislação laboral.

Numa mensagem divulgada esta quarta-feira à noite, o líder socialista não apela à greve, mas diz que é “um direito inalienável dos trabalhadores”.

José Luís Carneiro considera que a greve geral desta quinta-feira, a primeira em 12 anos a juntar CGTP e UGT, “só acontece pela insensibilidade e até alguma desumanidade e arrogância do Governo da AD”.

Contra a proposta de alteração das leis laborais, (...)

O líder do PS acusa o executivo de Luís Montenegro de “avançar com a imposição de um novo pacote laboral antes, sequer, de negociação em Concertação Social”.

“Percebo bem a indignação dos trabalhadores e das suas instituições representativas. Fui, aliás, o primeiro líder a alertar para a gravidade do que estava em causa ainda no dia 3 de agosto depois de na Assembleia da República ter chamado à atenção de que as propostas que o Governo estava a trazer para cima da mesa não terem sido submetidas ao programa eleitoral que foi a eleições”, salientou.

O secretário-geral do PS afirma que, em mais de 100 medidas do pacote laboral, “não há uma, que seja, que favoreça os trabalhadores” e o país está diante de um “verdadeiro retrocesso civilizacional em matéria laboral”.

PS critica "acerto de contas"

Nesta mensagem em vídeo, José Luís Carneiro elenca algumas medidas polémica que o Governo quer ver aprovadas, à revelia das centrais sindicais:

  • Simplifica os processos de despedimento;
  • Aumenta os limites dos contratos a prazo;
  • Acaba com a proibição de recorrer a outsourcing para a mesma função, logo após o despedimento de um trabalhador;
  • "Acaba com a criminalização do trabalho não declarado, o que foi essencial para milhares de trabalhadoras, nomeadamente dos serviços domésticos";
  • Inverte a presunção da existência de um contrato de trabalho para os trabalhadores das plataformas digitais;
  • Acaba com o luto gestacional;
  • Acaba com a reintegração obrigatória de trabalhadores despedidos sem justa causa;
  • Repõe o banco de horas individual;
  • Põe limites ao acompanhamento familiar em situações de doenças graves de crianças e de jovens.

José Luís Carneiro afirma que estas propostas do Governo surgem "num momento em que se vive uma situação de quase pleno emprego".

"Não há motivo para esta reforma, que só é entendível à luz de critérios ideológicos ou de um acerto de contas com a Agenda para o Trabalho Digno", aprovada há dois anos pelo Governo do PS, acusou.

