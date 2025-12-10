Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Debate Presidenciais

Só a Ucrânia separou Catarina Martins e António Filipe

10 dez, 2025 - 23:43 • Lusa

Candidatos consideram que o primeiro-ministro "está a gozar" com os portugueses, quando disse querer que o salário mínimo chegasse aos 1.600 euros.

A+ / A-

Apenas a Ucrânia "separou" esta quarta-feira os candidatos presidenciais Catarina Martins e António Filipe, num debate em que a greve geral de quinta-feira ocupou um lugar mais central do que a discussão sobre quem é o candidato da esquerda.

No debate transmitido pela RTP, poucas foram as divergências entre a ex-líder do Bloco de Esquerda e o candidato apoiado pelo PCP, com ambos a concordarem sobre a importância da greve geral de quinta-feira na luta contra o pacote laboral proposto pelo executivo liderado por Luís Montenegro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Espero que o Governo olhe para a greve geral, retire as suas conclusões e retire esta lei", afirmou António Filipe, considerando que "nenhum Governo responsável pode ficar indiferente a uma manifestação desta dimensão".

"Estamos a falar de um ataque a todas as gerações, a todos os trabalhadores, à nossa economia", enumerou a candidata apoiada pelo BE, para quem a greve geral é "um sinal de que o Governo tem de ter outra proposta na mesa para ser negociada".

A greve geral contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da "troika".

Montenegro "está a gozar com as pessoas e é feio"

Já sobre as declarações de Luís Montenegro, que no sábado disse querer que o salário mínimo chegasse aos 1.600 euros, Catarina Martins defendeu que "o primeiro-ministro está a gozar com as pessoas e é feio", uma ideia também preconizada por António Filipe, para quem o facto de as confederações empresariais não protestarem é sinal de que ninguém acredita nestas afirmações.

Num frente a frente em que nenhum dos concorrentes a Belém se afirmou como o verdadeiro representante da esquerda, e em que António Filipe até admitiu que a eurodeputada é uma candidata de esquerda sem "mas", os dois preferiram não traçar cenários sobre quem poderão apoiar numa eventual segunda volta.

A convergência entre ambos passou também pela interpretação da Constituição, com os dois a criticarem a opção de Marcelo Rebelo de Sousa de dissolver o parlamento, quando o Governo era liderado por António Costa.

"Precisamos mesmo de uma Presidente da República que fale menos dos jogos políticos e fale mais das necessidades do país. [...] Temos tido um Presidente da República que tem sido muito presente, digamos assim, no debate da estratégia partidária", evidenciou Catarina Martins.

Os dois candidatos concordaram ainda que a prioridade na relação de Portugal com a Venezuela deve ser "proteger os interesses da comunidade portuguesa", como descreveu o candidato apoiado pelo PCP, e criticaram a atribuição do Nobel da Paz à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que, segundo Catarina Martins, sugeriu a invasão do próprio país.

Entre "Putin e Zelensky venha o diabo e escolha"

Se a manifestação de solidariedade com os músicos e intérpretes, que anunciaram esta quarta-feira a recusa em representar Portugal no Festival Eurovisão 2026, caso vençam o Festival da Canção da RTP, em protesto contra a participação de Israel, uniu os dois candidatos, a perspetiva quanto à guerra na Ucrânia "separou-os".

António Filipe considerou que entre "Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky venha o diabo e escolha", mostrando-se contra o reforço do apoio à Ucrânia, defendendo que "a Europa devia ter-se empenhado numa solução de paz".

Já a ex-líder do BE evocou a "tradição da esquerda que acredita na autodeterminação dos povos", admitindo ser "normal que se apoie a Ucrânia numa invasão pela Rússia".

Contudo, disse-se chocada pelo facto de estar a ser elaborado "um acordo de paz em que a Ucrânia nem se senta à mesa de negociação", lamentando que a União Europeia seja "um capacho dos Estados Unidos, que estão aliados à Rússia". "É um erro brutal", concluiu.

As eleições presidenciais estão agendadas para 18 de janeiro de 2026.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975