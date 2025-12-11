Duarte Pacheco. "Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

O ex-deputado do PSD Duarte Pacheco defende que o Governo devia ter explicado a sua reforma laboral de outra forma, garantindo por esta via mais aceitação para este pacote de medidas. No programa "Casa Comum", da Renascença, o social-democrata lembrou como a comunicação ajudou o Governo Passos Coelho a superar os "tempos da troika" e as suas medidas duras.

"Se o Governo explicasse aos portugueses que estamos a crescer bem face ao histórico, mas menos do que aquilo que precisamos, e que temos aqui uma ferramenta que consideramos importante - explicando isso com naturalidade, porque as pessoas conseguem compreender quando se lhes explicam as coisas - o pacote laboral tinha sido aceite de uma outra forma", defende Duarte Pacheco. "Se o diálogo tivesse sido mais aberto e mais construtivo - por todas as partes mas, nomeadamente, pela parte do Governo - porventura já se tinha alcançado consenso em muitas outras matérias, que depois inviabilizariam a greve geral", diz.

O antigo parlamentar social-democrata considera que Luís Montenegro não seguiu a melhor estratégia, quando, dias antes da greve geral, se referiu à ambição de subir os salários sem explicar a forma concreta de lá chegar. "Quando se começa numa lógica de barganha, as pessoas já não 'comem' isso. Admito que ele voltou a ter um erro de comunicação, porque acredito que ele tem esse objetivo, e é bom termos objetivos ambiciosos e exequíveis. Mas temos de dizer como é que lá vamos chegar, e isso não foi dito", observa o antigo deputado do PSD.