Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 12 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reforma da Justiça

Governo aprova mais magistrados para o MP e novo regime de crimes online

11 dez, 2025 - 19:01 • Susana Madureira Martins

Ministra Rita Alarcão Júdice anunciou 14 medidas para reforma da Justiça, entre as quais castigos para quem use manobras dilatórias nos megaprocessos penais.

A+ / A-

O Governo aprovou esta quinta-feira um pacote de 14 medidas para a reforma da Justiça.

Entre os diplomas aprovados está um reforço de 107 magistrados para o Ministério Público (MP), anunciou a ministra da Justiça, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com Rita Alarcão Júdice, foram também aprovados castigos para quem use manobras dilatórias nos megaprocessos penais e alterações às regras de confisco de bens e das custas processuais.

A ministra anunciou, ainda, um novo regime para combater os crimes online, explicando que a Polícia Judiciária terá um papel determinante nesta área.

O Governo criou também um regime de contraordenações para plataformas digitais que não cumpram as obrigações de retirada de conteúdos online.

Outra das 14 medidas, destinada ao combate ao tráfico de droga, passa pela criação de uma moldura penal para a aquisição ou construção ilegal de embarcações de alta velocidade.

Rita Alarcão Júdice justifica esta medida com o aumento registado de entrada ou passagem deste tipo de veículos em águas nacionais para o tráfico de drogas.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 12 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes incendiados

Ânimos aquecem na AR. Manifestante detido e cartazes i(...)

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?