Governo aprova mais magistrados para o MP e novo regime de crimes online

O Governo aprovou esta quinta-feira um pacote de 14 medidas para a reforma da Justiça.

Entre os diplomas aprovados está um reforço de 107 magistrados para o Ministério Público (MP), anunciou a ministra da Justiça, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

De acordo com Rita Alarcão Júdice, foram também aprovados castigos para quem use manobras dilatórias nos megaprocessos penais e alterações às regras de confisco de bens e das custas processuais.

A ministra anunciou, ainda, um novo regime para combater os crimes online, explicando que a Polícia Judiciária terá um papel determinante nesta área.

O Governo criou também um regime de contraordenações para plataformas digitais que não cumpram as obrigações de retirada de conteúdos online.

Outra das 14 medidas, destinada ao combate ao tráfico de droga, passa pela criação de uma moldura penal para a aquisição ou construção ilegal de embarcações de alta velocidade.

Rita Alarcão Júdice justifica esta medida com o aumento registado de entrada ou passagem deste tipo de veículos em águas nacionais para o tráfico de drogas.



