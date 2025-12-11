Ouvir
Conselho de Ministros

IUC fica igual em 2026. Mudanças começam em 2027 e em 2028 todos pagarão só em abril

11 dez, 2025 - 17:12 • Ana Kotowicz , Susana Madureira Martins

Para já, não há mudanças e regime transitório começa em 2027, com pagamentos em julho e outubro. Daqui a três anos, abril passa a ser o mês único de pagamento (mas pode ser dividido em três vezes).

(Em atualização)

Em 2026 não haverá mudanças no IUC. Só daqui a três anos, em 2028, é que todos terão de pagar o Imposto Único de Circulação no mesmo mês, em abril, e não em fevereiro como inicialmente anunciado. Antes disso, em 2027, haverá um regime transitório. Se o IUC for de valor igual ou inferior a 500 euros, o pagamento deverá ser feito em outubro. Para valores superiores, em duas prestações em julho e outubro.

A proposta — aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros — define que o Imposto Único de Circulação será pago num mês fixo a partir de 2028, abril, com possibilidade de o pagamento ser fracionado e feito durante três meses, explicou o ministro da Presidência, em conferência de imprensa.

As mudanças da proposta de lei, que introduz um conjunto de alterações ao IUC, começam a ser aplicadas a partir de 2027, mas apenas no ano seguinte todos terão de pagar o imposto em abril, de modo a que os contribuintes disponham de tempo para conhecer e se adaptarem às novas regras.

Pagar IUC duas vezes até fevereiro? Governo vai aprovar norma transitória

Pagar IUC duas vezes até fevereiro? Governo vai aprovar norma transitória

Esclarecimento após ser noticiado que, com a mudan(...)

Desta forma, o Governo procura também evitar situações em que os contribuintes tivessem de pagar o IUC referente a 2026 e 2027 num curto intervalo de tempo, uma questão que vinha a ser levantada e que já tinha levado o Ministério das Finanças a garantir que haveria uma norma transitória para evitar, por exemplo, que quem paga IUC em dezembro voltasse a pagá-lo em fevereiro.

Este esclarecimento aconteceu depois de o Jornal de Notícias avançar que com a mudança legal prevista, entre 15 a 20 mil proprietários teriam de pagar o IUC duas vezes num curto período temporal (até ao último dia de 2025 e, depois, até fevereiro).

Antes destas alterações, o IUC era pago no mês de matrícula do automóvel.

IUC em fevereiro? Serve para que pessoas "não se esqueçam" de pagar

OE2026

IUC em fevereiro? Serve para que pessoas "não se esqueçam" de pagar

Ministro das Finanças justifica a definição de fev(...)

António Leitão Amaro, que falava após o Conselho de Ministro, garantiu que não haverá qualquer aumento do IUC. Além desta medida, o Governo aprovou a Agenda para a Simplificação Fiscal com a qual pretende facilitar processos para empresas e contribuintes.

Há quase um ano, em janeiro de 2025, no primeiro governo de Luís Montenegro, tinha sido o ministro Joaquim Miranda Sarmento a apresentar a Agenda para a Simplificação Fiscal, também com 30 medidas, onde já se previa que o IUC passasse a ser pago em fevereiro a partir de 2026.

Mais tarde, já em novembro, voltou a ser confirmada a mesma alteração pelo titular da pasta das Finanças no Parlamento.

As primeiras regras eram semelhantes às que foram agora divulgadas: um IUC inferior a cem euros devia pagar o imposto de uma só vez em fevereiro — passando agora a ser em abril —, enquanto que os proprietários com um IUC superior a cem euros pagariam em duas prestações — que passam agora a ser três.

Quando é que se paga IUC?

Segunda a nova proposta, a partir de 2028, o IUC é pago uma prestação, no mês de abril, quando o montante do IUC seja igual ou inferior a 100 euros; em duas, abril e outubro, quando o montante seja superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros; e em três prestações, nos meses de abril, julho e outubro, quando o montante seja superior a 500 euros.

Durante o regime transitório, ou seja em 2027, o IUC será pago numa única prestação, durante o mês de outubro, quando o montante do imposto seja igual ou inferior a 500 euros e em duas prestações, durante os meses de julho e outubro, quando o montante do imposto seja superior a 500 euros.

Em 2026, fica tudo na mesma e o imposto é pago no mês da matrícula do veículo.

Saiba Mais
