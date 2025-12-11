IUC vai ser pago de uma só vez em abril e não em fevereiro (mas só em 2028)

11 dez, 2025 - 17:12 • Ana Kotowicz , Susana Madureira Martins
(Em atualização)
O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma proposta que define que o Imposto Único de Circulação será pago num mês fixo, abril, com possibilidade de o pagamento ser fracionado e feito durante três meses, explicou o ministro da Presidência.
A mudança entra em vigor apenas em 2028. Até lá, o regime será transitório.
A proposta de lei, que introduz um conjunto de alterações ao IUC, começa a ser aplicado a partir de 2027, mas apenas no ano seguinte todos terão de pagar o imposto em abril, de modo a que os contribuintes disponham de tempo para conhecer e se adaptarem às novas regras.
Esclarecimento após ser noticiado que, com a mudança
Desta forma, o Governo procura também evitar situações em que os contribuintes tivessem de pagar o IUC referente a 2026 e 2027 num curto intervalo de tempo, uma questão que vinha a ser levantada e que já tinha levado o Ministério das Finanças a garantir que haveria uma norma transitória para evitar, por exemplo, que quem paga IUC em dezembro voltasse a pagá-lo em fevereiro.
Este esclarecimento aconteceu depois de o Jornal de Notícias avançar que com a mudança legal prevista, entre 15 a 20 mil proprietários teriam de pagar o IUC duas vezes num curto período temporal (até ao último dia de 2025 e, depois, até fevereiro).
Antes destas alterações, o IUC era pago no mês de matrícula do automóvel.
OE2026
Ministro das Finanças justifica a definição de fevereiro
António Leitão Amaro, que falava após o Conselho de Ministro, garantiu que não haverá qualquer aumento do IUC. Além desta medida, o Governo aprovou a Agenda para a Simplificação Fiscal com a qual pretende facilitar processos para empresas e contribuintes.
Há quase um ano, em janeiro de 2025, no primeiro governo de Luís Montenegro, tinha sido o ministro Joaquim Miranda Sarmento a apresentar a Agenda para a Simplificação Fiscal, também com 30 medidas, onde já se previa que o IUC passasse a ser pago em fevereiro a partir de 2026.
Mais tarde, já em novembro, voltou a ser confirmada a mesma alteração pelo titular da pasta das Finanças no Parlamento.
As primeiras regras eram semelhantes às que foram agora divulgadas: um IUC inferior a cem euros devia pagar o imposto de uma só vez em fevereiro — passando agora a ser em abril —, enquanto que os proprietários com um IUC superior a cem euros pagariam em duas prestações — que passam agora a ser três.
Segunda a nova proposta, o IUC é pago uma prestação, no mês de abril, quando o montante do IUC seja igual ou inferior a 100 euros; em duas, abril e outubro, quando o montante seja superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 €; e em três prestações, nos meses de abril, julho e outubro, quando o montante seja superior a 500 euros.