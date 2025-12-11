IUC vai ser pago de uma só vez em abril e não em fevereiro (mas só em 2028)

(Em atualização) O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma proposta que define que o Imposto Único de Circulação será pago num mês fixo, abril, com possibilidade de o pagamento ser fracionado e feito durante três meses, explicou o ministro da Presidência. A mudança entra em vigor apenas em 2028. Até lá, o regime será transitório. A proposta de lei, que introduz um conjunto de alterações ao IUC, começa a ser aplicado a partir de 2027, mas apenas no ano seguinte todos terão de pagar o imposto em abril, de modo a que os contribuintes disponham de tempo para conhecer e se adaptarem às novas regras.

Desta forma, o Governo procura também evitar situações em que os contribuintes tivessem de pagar o IUC referente a 2026 e 2027 num curto intervalo de tempo, uma questão que vinha a ser levantada e que já tinha levado o Ministério das Finanças a garantir que haveria uma norma transitória para evitar, por exemplo, que quem paga IUC em dezembro voltasse a pagá-lo em fevereiro. Este esclarecimento aconteceu depois de o Jornal de Notícias avançar que com a mudança legal prevista, entre 15 a 20 mil proprietários teriam de pagar o IUC duas vezes num curto período temporal (até ao último dia de 2025 e, depois, até fevereiro). Antes destas alterações, o IUC era pago no mês de matrícula do automóvel.