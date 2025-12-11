Mariana Vieira da Silva. "Governo deve ler bem resposta da sociedade ao pacote laboral"

A vice-presidente da bancada parlamentar socialista, Mariana Vieira da Silva, avisa que o PS "tem sido muito claro" na oposição ao pacote laboral, que terá que ser levado ao Parlamento. No programa "Casa Comum", da Renascença, a deputada do PS salienta que os TSD [Trabalhadores Sociais-Democratas, filiados na UGT] apoiam a greve geral e há, no campo do PSD, vozes como Bagão Félix ou Silva Peneda que apresentam "um forte distanciamento" face ao atual pacote laboral.

"Não me parece que o Governo faça bem ao não ler uma resposta tão transversal que a sociedade portuguesa está a dar", afirma Mariana Vieira da Silva. A antiga ministra considera inaceitável como o Governo lançou "uma alteração profundíssima e, ao contrário de todas as outras que foram feitas no passado, completamente unidirecional" sem agendar reuniões e "sem fazer trabalho de negociação".

Noutro plano, a antiga governante não aceita o que chama de "lógica de contrarreforma" em que, na análise da deputada do PS, o Governo muda não apenas as propostas anteriores aprovadas pelo Partido Socialista, mas medidas que tinham sido fechadas com o acordo das organizações patronais na concertação social em 2019.

"É um sinal da maior gravidade, que nunca aconteceu em 50 anos de democracia. Já tivemos alterações na legislação laboral sem acordo, mas quando é feito um acordo, ele é respeitado. E não é isso que temos aqui", critica Mariana Vieira da Silva, falando no domínio das medidas de combate à precariedade anteriormente acordadas com os parceiros sociais.