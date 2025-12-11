PM divide o país entre a "parte largamente maioritária" que trabalha e a "minoritária" que faz greve

Leia também:

O primeiro-ministro desvaloriza os efeitos da greve geral convocada para esta quinta-feira pela CGTP e pela UGT. Em declarações aos jornalistas no pátio de acesso à residência oficial, em Lisboa, Luís Montenegro disse que "o país está a trabalhar e há uma parte do país que está a exercer o seu legítimo direito à greve"

Já depois de o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ter classificado a adesão à greve geral como "inexpressiva", o primeiro-ministro falou brevemente aos jornalistas que o aguardavam no final da reunião do Conselho de Ministros, classificando os grevistas como uma "parte minoritária".

"A parte que está a exercer o seu legítimo direito à greve é a parte minoritária, a parte largamente maioritária está a trabalhar", disse o primeiro-ministro evitando responder a mais perguntas dos jornalistas.

Montenegro rematou as declarações com um "nós estamos também a trabalhar", referindo-se à ação do Governo que durante toda a manhã e até ao início da tarde esteve reunido em Conselho de Ministros na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.