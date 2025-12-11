Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GOVERNO

PM divide o país entre a "parte largamente maioritária" que trabalha e a "minoritária" que faz greve

11 dez, 2025 - 15:21 • Susana Madureira Martins

No final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que decorreu no Palacete de São Bento, em Lisboa, Luís Montenegro garantiu aos jornalistas que "nós estamos, também, a trabalhar".

A+ / A-

Leia também:

O primeiro-ministro desvaloriza os efeitos da greve geral convocada para esta quinta-feira pela CGTP e pela UGT. Em declarações aos jornalistas no pátio de acesso à residência oficial, em Lisboa, Luís Montenegro disse que "o país está a trabalhar e há uma parte do país que está a exercer o seu legítimo direito à greve"

Já depois de o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ter classificado a adesão à greve geral como "inexpressiva", o primeiro-ministro falou brevemente aos jornalistas que o aguardavam no final da reunião do Conselho de Ministros, classificando os grevistas como uma "parte minoritária".

"A parte que está a exercer o seu legítimo direito à greve é a parte minoritária, a parte largamente maioritária está a trabalhar", disse o primeiro-ministro evitando responder a mais perguntas dos jornalistas.

Montenegro rematou as declarações com um "nós estamos também a trabalhar", referindo-se à ação do Governo que durante toda a manhã e até ao início da tarde esteve reunido em Conselho de Ministros na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 11 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975