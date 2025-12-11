Reforma da Justiça: Governo aprova novo regime para combater crimes online

O Governo aprovou esta quinta-feira um pacote de 14 medidas para a reforma da Justiça.

Entre os diplomas aprovados está a criação de uma moldura penal para a aquisição ou construção ilegal de embarcações de alta velocidade.

A ministra da justiça, Rita Alarcão Júdice, justifica esta medida com o aumento registado de entrada ou passagem deste tipo de veículos em águas nacionais para o tráfico de drogas.

Rita Alarcão Júdice anunciou, ainda, um novo regime para combater os crimes online, explicando que a Polícia Judiciária terá um papel determinante nesta área.

O Governo criou ainda um regime de contraordenações para plataformas digitais que não cumpram as obrigações de retirada de conteúdos online.

Entre as medidas aprovadas para a área da Justiça estão, também, alterações às regras de confisco de bens, das custas processuais e o reforço de 107 magistrados para o Ministério Público, além de castigos para quem use manobras dilatórias nos megaprocessos penais.

