Mendes aconselha Governo a aproximar-se dos sindicatos, Catarina fala em "beco sem saída"

Dois candidatos, dois eleitorados, várias ideias e um debate. Cordialmente, Luís Marques Mendes e Catarina Martins chocaram, esta sexta-feira, na RTP.

Com pontos de vista distintos sobre as várias áreas, os pontos de contacto foram poucos. Na lei laboral, Catarina Martins não poupou o Governo, e Marques Mendes deu pistas a Luís Montenegro.

Lei laboral: "Beco sem saída"?

No arranque do debate, Catarina Martins começou por criticar o Governo pela forma como conduziu as negociações e sentenciou: "O Governo está num beco sem saída".

A eurodeputada do Bloco de Esquerda considera que o executivo está agora nas "mãos do Chega" e lamenta a forma "autoritária" como negociou com as centrais sindicais.

Do outro lado da mesa, Luís Marques Mendes classifica a greve geral como a "democracia a funcionar" e acredita que é normal haver este tipo de contestação. Sobre a negociação em si, defende o "diálogo social e o equilíbrio".

O antigo líder do PSD sugere que exista um "acordo mais amplo" em que esteja englobada a política salarial e, eventualmente, política fiscal. Marques Mendes argumenta que, assim, haveria mais margem para negociar dos dois lados. Questionado por medidas concretas, o antigo comentador televisivo defende que não deve opinar para não interferir nas negociações.

Catarina Martins contesta e acredita que quem vota precisa de saber com o que conta de Belém no tema da reforma à lei laboral.